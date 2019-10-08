桃市眷村文化節將登場 鄭文燦嘗眷村料理直呼特別

2019-10-08 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／即時報導



2019桃園眷村文化節以「眷村新生」為主題，在中壢馬祖新村、龜山憲光二村與龜山眷村故事館裡推出不少趣味活動，將於10日至20日盛大舉行，邀請市民朋友共襄盛舉，一起體驗眷村新生。

桃園眷村文化是桃園重要的文化資產之一，眷村文化節舉辦至今已邁入第19年，市長鄭文燦今日於記者會上也親自品嘗眷村媽媽的好手藝，直呼「每一道都好特別」，今年策畫了不少大型戶外活動，包括「人生風雨大操場」戶外攝影展、「雙十國慶野餐日」、「食神媽媽 眷村開飯」、「眷村新生演唱會」及多元社區活動，總計有共有34場活動。

「戶外攝影展」將於龍岡大操場設置眷村及軍旅主題的大型攝影作品，展現桃園龍岡獨特的軍事意象與眷村風情；「雙十野餐日」以青年音樂、懷舊復古服裝體驗進行野餐、闖關；「眷村新生演唱會」邀請到不同年齡層的歌手演唱，讓眷村老歌新曲同台；「食神媽媽 眷村開飯」由名廚阿燦師、眷村媽媽與餐飲學校師生合作，推出10道懷舊眷村料理，只要花3千元認桌就能品嘗眷村好滋味。

桃園市文化局文化發展科長黃蘭燕表示，以眷村新生象徵眷村也翻轉到新世代，今年最特別的是「食神媽媽 眷村開飯」的活動，透過眷村媽媽的料理讓孩子更了解眷村文化，除此之外，這次還有和中壢、大溪、楊梅、龍潭等5處眷村社區共同舉辦社區活動，深入鄰里巷弄，發掘各眷村的特色，另外，桃園眷村鐵三角的硬體工程陸續展開，有些更已經告一段落，黃蘭燕說，2020年將帶來嶄新的桃園眷村文化。