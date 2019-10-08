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全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31聯合報 記者陳斯穎／新竹報導

新竹縣寶山鄉擁有全國唯一的橄欖產銷班，為推廣台灣原生種橄欖，每年10月入秋進入橄欖採收期，寶山鄉油田社區發展協會和產銷班舉辦「悠遊漫步寶山中，細看橄欖流星雨」活動，今年活動12日將在油田休閒農業園區的種子星球登場，透過食農教育，邀請大小朋友從親自採收橄欖、聽產銷班員介紹橄欖好處，再DIY動手做蜜餞，一起認識林間的「綠寶石」。

寶山鄉鄉長邱坤桶表示，寶山主要為海拔250公尺以下的丘陵地，適合種植台灣原生種橄欖（尖仁），主要產地在油田村，面積雖只有約40公頃，但成立於民國73年的寶山鄉橄欖產銷班，至今仍是全國唯一的橄欖產銷班。

產銷班以自然農法栽種橄欖，不施農藥及化肥，生產過程中也不添加任何化學成分，而橄欖樹本身生命力強健，對土壤的要求不高，完全不噴灑農藥也能生長良好，又屬深根植物，具有良好的水土保持作用，值得大力推廣。

產銷班表示，橄欖果實雖然小小一顆，營養卻很豐富，一般傳統做法都將橄欖醃製作為零嘴，但產銷班卻不只運用果實，連樹葉、果核、根系都不浪費，加工製作出橄欖粉、橄欖茶、綠橄欖多酚精華油等，從零嘴進階到養生保健領域，產品也獲得「全國優良食品金牌獎」、「台灣百大伴手禮」等獎項肯定。

橄欖推廣活動12日上午10點開始，以橄欖採收為主軸，讓民眾用長長的竹竿去敲打樹枝，成熟的果實自然掉落，體驗採收樂趣，搭配地方特色產業介紹，活動也規劃了村民熟食&節令蔬果市集、親輕音樂野餐宴、文創手作DIY、輕親油田‧秘境探索等活動，現場還設置小沙池、水池讓小朋友們開心玩樂，歡迎民眾前來參加。

寶山鄉油田社區發展協會和產銷班舉辦「悠遊漫步寶山中，細看橄欖流星雨」活動，透過食...
寶山鄉油田社區發展協會和產銷班舉辦「悠遊漫步寶山中，細看橄欖流星雨」活動，透過食農教育，邀請大小朋友一起認識林間的「綠寶石」。圖／寶山鄉橄欖產銷班提供
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橄欖推廣活動12日上午10點開始，以橄欖採收為主軸，讓民眾用長長的竹竿去敲打樹枝...
橄欖推廣活動12日上午10點開始，以橄欖採收為主軸，讓民眾用長長的竹竿去敲打樹枝，成熟的果實自然掉落，體驗採收樂趣。圖／新竹縣政府提供
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食農教育DIY新竹

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