老舊校舍OUT 龍山國小群英樓重建動工

2019-10-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



龍山國小群英樓有60年歷史，因耐震係數過低需要重建，新竹市府推動「新校園運動」，投入1億7千萬元經費將其拆除，重建後學習空間從原本20間教室增加到31間，透過空中平台、大階梯、戶外劇場的設計，讓建築有豐富與多元的功能，預定110學年度完工啟用，今天舉辦動土典禮。

教育處指出，群英樓重建後為四樓建物，共設教室31間、廁所9間、樓梯13座與各式開放空間，設計理念保留老樹、大量半戶外空間，採風的曲線設計建築，透過巧妙規劃，重整校園空間配置，延伸創意共享的學習空間，讓學習不受空間阻隔。

群英樓重建地面層刻意以通透的方式，讓學生容易到達校園每個場域，不會因量體阻隔成為死角，讓校園空間透過操場與社區串聯，延伸至周遭，另外，校園各棟連通流動，穿透的動線也接到戶外劇場、圖書角落及生態教材園。三樓則有兩個活動平台與討論室，連結相鄰的行政大樓與勵學堂，讓師生們都能共同使用，屋頂設有半戶外階梯教室，有視野開闊的活動平台與屋頂菜園，提供多功能教學用途。