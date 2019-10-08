綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣報導



屏東縣長潘孟安（右）、桃園市長鄭文燦（中）、基隆市長林右昌（左），3人日前相約減重，潘孟安認為現在林右昌瘦最多自己要再加油。圖／本報資料照片 分享 facebook 今年國慶焰火在屏東，屏縣府結合台灣設計展「好屏便當」，推出國慶野餐包，國慶日當天開賣限量200份，菜色選用屏東在地食材及特色美食，屏東縣長潘孟安今天特別端出好料做推薦，不過美食在前，讓也現場媒體好奇，先前與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦相約減重比賽，目前潘孟安的進度如何。

台灣設計展開展2天就突破50萬人次參觀，潘孟安表示，主展區除了原有的五大主題展及設計賣店，更增設｢超級狂」伸展台，豐富展區的可看性。接下來10月9日至12日雙十連假以及10月18、19日週五、周末，主展區將延長開館時間至晚間10點。

另外，連日來引起民眾排隊搶購的「好屏便當」，為迎接國慶超級假期特別推出「國慶野餐包」，以好屏便當搭配屏東最新鮮的水果製作的果汁，外包裝精美的設計布包讓大家帶著走，國慶當天中午12點半在主展區開賣，限量200個(售價328元)，讓民眾可以一邊欣賞國慶焰火，一邊吃便當，感受最在地的滋味。

不過，美食在前也讓媒體好奇，先前因為政治人物的年輕照片引起網友熱綠討論，潘孟安另外兩位綠營首長林右昌、鄭文燦的減重比賽成效如何。潘孟安摸著肚子說，「我還是太胖了，感覺林右昌瘦了很多，鄭文燦看起來沒什麼變，還是胖胖的，不過都會邀請兩位市長來逛設計展。」