亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ／新竹報導



遠東集團今年邁入70周年，位在花蓮的亞泥生態園區特別讓園區內最受歡迎的「偽裝大師」竹節蟲們「結伴出訪」，展開北、中、南生態巡迴列車活動，首站在遠東巨城購物中心，自9月17日開展至今，已有上千民眾前往觀賞。遠東集團今天邀請新竹地區三間幼兒園與東門國小五年級學童，約兩百多人參觀展覽，近距離體會、觀賞各類型竹節蟲。

這次亞泥生態園區巡迴展在巨城購物中心6樓展出，內容包括白紋巨竹節蟲、長肛竹節蟲、幽靈竹節蟲、棉桿竹節蟲、葉䗛竹節蟲以及綠椒竹節蟲等六種，讓民眾自由觀賞，親身體驗自然生態之美。

亞洲水泥經理蔡祐吉表示，亞洲水泥積極營造綠色永續家園，以花蓮廠獨有的礦山植生綠化技術，移地保育打造出亞泥生態園區，園區內除了栽種約250種原生植物外，並飼育10多種竹節蟲和30多種蝴蝶，每個月吸引超過一、兩千位遊客參訪，且深受好評，是台灣水泥業界第一座環境生態教室。

蔡祐吉說，為了這次的生態巡迴展，亞泥花蓮廠特別由生態專家專車護送竹節蟲，由於竹節蟲的飼育環境需要保持適當溫濕度，因此現場每座展示箱內都裝設造霧機，以維持適合竹節蟲生長條件，同時備妥足夠的食草植物，讓竹節蟲的食物不虞匱乏。