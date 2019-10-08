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鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57聯合報 記者張裕珍／桃園報導

時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡...
時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡拍攝時尚照，與平常跑行程常穿西裝、客家衫的形象大不相同。圖／桃園市政府提供
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時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡拍攝時尚照，與平常跑行程常穿西裝、客家衫的形象大不相同，照片釋出後，不少網友看了都驚呼「好帥、好潮」，認為政治人物都要來改造看看，還有人敲碗想看高雄市長韓國瑜。

鄭文燦今天受訪被問到拍攝時尚照一事，他說，GQ攝影師幫他拍一系列搞怪照片，希望用不同方式呈現，讓大家看到不同面貌，過去沒有嘗試過風衣造型，看了一下成果照，笑說就像藝人，被問到要將照片傳給老婆看嗎？鄭笑說「可以啊，她不知道我拍這些照片！」

全運會今年在桃園登場，市府為將美學與體育結合，找上GQ雜誌打造主視覺、形象短片、替選手拍攝時尚照等，市長鄭文燦也應GQ雜誌之邀拍攝時尚照，同時替全運會大力宣傳。

鄭文燦的GQ初體驗，梳起油頭、戴上黑框眼鏡，還披上黑色大衣、紅色套頭毛衣，接連拍了多組時尚照，雜誌出刊後，不少人看了都嚇了好大一跳，也很多人驚艷改造變得好帥。

時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡...
時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡拍攝時尚照，與平常跑行程常穿西裝、客家衫的形象大不相同。圖／桃園市政府提供
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台灣版GQ總編輯杜祖業也在臉書發文分享寫道，這位大叔有點眼熟，又一眼認不出是誰，「常穿客家衫的鄭文燦在GQ團隊的styling之下展現超chic樣貌」。衣服固然挑選得好，更畫龍點睛的是眼鏡以及髮型，杜也說，「我真心覺得全國政治人物都該來跟GQ合作，我們就是有辦法讓他們脫胎換骨！」貼文最後還標籤#怎麼有點像宋國臣 #大塊頭披大衣更有氣勢。

鄭文燦也在GQ雜誌專訪中也提到，台灣擁有強大的設計能量，傳統的牌樓和標語式的美學要結束了，他認為GQ代表一種態度及美學，而運動場上的力量、速度和精準也是種美學。兩年一次的全運會，市府不想用太傳統的方式來宣傳，而是選擇把每一位選手當成明星。

時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡...
時尚雜誌GQ最新一期，桃園市長鄭文燦在GQ團隊改造之下，批上黑大衣、戴上黑框眼鏡拍攝時尚照，與平常跑行程常穿西裝、客家衫的形象大不相同。圖／桃園市政府提供
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鄭文燦

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