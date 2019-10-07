桃園交響管樂團加客家歌手 巡迴校園演出

2019-10-07 22:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



桃園交響管樂團團員，帶來長笛、豎笛、薩克斯風、小號及法國號等，完整編制的管樂團，今天到中壢區中原國小校園巡演，並邀請客家山歌天后王鳳珠，及客家新秀葉鈺渟、曾仲瑋、曾怡玲等流行歌手，演唱多首客家歌曲。

桃園市政府客家事務局辦理2019客家藝文校園巡演徵件計畫，遴選出14個優秀團隊，到桃園13區41所校園巡演，入選團隊之一桃園交響管樂團，今天帶著管樂團樂區，到中原國小結合客家山歌及流行歌手演出精彩的管樂及客家歌曲演唱，氣勢磅礡演出，令全場師生陶醉其中。

桃園交響管樂團今年第一次，參與客家局校園巡演的計畫，但多年累積的國內外表演經驗，加上與客家知名歌手合作，帶來不一樣的客家音樂饗宴。

首場校園巡演，桃園交響管樂團帶來春到人間、客家本色、中意你等，多首客家經典及流行歌曲，透過專業編曲家改編後，以管樂團形式呈現，再邀請客家歌手共同演唱，並穿插客語詞彙教學、有獎徵答及互動演唱橋段，希望讓小朋友更加認識各種不同類型的音樂，認識客家文化的美妙與風采。