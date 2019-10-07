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桃園忠義路分隔島雜草叢生 議員諷：全運會草花博覽？

2019-10-07 18:06聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市議員林正峰今天在議會鄭文燦市長施政報告質詢時，不滿市府只重視辦農博、地景藝術節等大型活動，竟忽略了整體市容的整潔，鄰近全國運動會主場館的龜山區忠義路，目前還是雜草叢生，如何迎接全運會？林正峰質疑忠義路花費幾千萬元更換植栽後仍如此不堪，他要求市府政風處7天內查明內情向議會報告。

林正峰説，市政府農業局、文化局好幾次邀請參加農業博覽會、地景藝術節，他都不想參加，因為「心裡在淌血」、「滿腹怨氣」。他強調龜山同樣是桃園市的行政區之一，別的區在舉辦大型活動，龜山區這幾年來每天看到的卻是雜草叢生的道路，而且一年比一年更嚴重。

議事場上，林正峰透過議會直播系統播出一段馬路雜草「茂密」的影片，並告訴鄭文燦，該段就是龜山區忠義路，全國運動會10天後開幕，忠義路是往返全運會主場館「桃園巨蛋體育館場」的主要幹道，難道要讓所有人看全運會在這路段舉辦「桃園草花博覽會」？

林正峰指出，忠義路剛除草不到一個月竟又雜草叢生，花了幾千萬元辦理植裁更換，難道植栽廠商不必負責維護？他質疑負責道路養護的機關究竟如何驗收？是否有官商勾結？他要求政風處追查這4年來的除草工程、植栽工程有哪些？並詳列工程金額、驗收等細目，向議會提出專案報告和説明。

鄭文燦看了也覺得不解，面色凝重說「不應該是這樣」，工務局長賴宇亭也強調立即了解，養工處表示龜山區公所下午已經派員鋤草，基本上除了中路、經國、草漯、觀音、大園（南港）5個園區的行道樹、草地由養工處維護，其他市屬道路都由區公所負責。

林正峰表示全運會期間北部不少外縣市少選手、觀眾和工作人員會從利用忠義路到主場館。...
林正峰表示全運會期間北部不少外縣市少選手、觀眾和工作人員會從利用忠義路到主場館。圖／桃園市議員林正峰服務處提供
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林正峰（左）諷草長這麼長以為辦全運會草花博覽。圖／取自桃園市議會直播畫面
林正峰（左）諷草長這麼長以為辦全運會草花博覽。圖／取自桃園市議會直播畫面
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忠義路分隔島、安全島和綠帶雜草長得讓人覺得沒有維護。圖／桃園市議員林正峰服務處提...
忠義路分隔島、安全島和綠帶雜草長得讓人覺得沒有維護。圖／桃園市議員林正峰服務處提供
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