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林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

國慶晚會9日晚首度移師桃園 交通管制路段看這裡

2019-10-07 16:53聯合報 記者曾增勳／即時報導

迎接雙十國慶日，桃園市今年首度主辦國慶晚會9日晚上在高鐵桃園站前廣場舉行，加上國慶連假展開，桃園市警局預期高鐵桃園站周邊將湧進國慶晚會和返鄉大量人潮，帶來交通擁塞，市警局交通大隊今天下午公布國慶晚會及高鐵桃園站周邊交通管制路段，包括站前東路雙向、青山路雙向、站前西路雙向及青園路單側、領航南路慢車道，將在9日上午8時到晚上11時，禁止車輛進入及停車。

市警局交通大隊指出，為維護國慶晚會安全及高鐵桃園站周邊交通秩序，配合國慶晚會進出場，9日上午8時到晚上11時止，交通管制路段禁止一般車輛進入及停車，包括高鐵桃園站的站前東路（領航南路至高鐵北路）雙向、青山路（青心路至站前東路）雙向、站前西路（領航南路至青園路）雙向、站前西路（青園路至高鐵北路）靠會場單側、青園路（青境路至站前西路）單側及領航南路慢車道（站前東路至站前西路）。

桃園市政府亦配合周邊規畫環溪一、二停車場（桃園國際棒球場、機場捷運A19站旁），建議自行開車民眾行駛領航北路前往停車場，避開高鐵北路尖峰路段，另方便民眾停車環溪一、二停車場，市政府會加開免費接駁車，往返該停車場及高鐵站，桃園民眾可將車輛停在風禾公園旁停車場，再轉搭免費接駁車往返高鐵站。

交通大隊表示，為疏解國慶晚會退場人潮、車流，亦規畫離場替代道路，第1從大園交流道接中山南路、領航北路至停車場，第2從內壢交流道接中園路、青昇路、領航北路至停車場，當天適逢國慶連假返鄉人潮，建議民眾選擇搭乘機捷到A18站，出站即會場，可避免塞車困擾。

桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站...
桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站周邊交通管制路段，請民眾遵行管制行車。圖／桃園市警局提供
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桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站...
桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站周邊交通管制路段，請民眾遵行管制行車。圖／桃園市警局提供
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桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站...
桃園市今年在高鐵桃園站前舉辦國慶晚會，市警局交通大隊公布9日國慶晚會及高鐵桃園站周邊交通管制路段，請民眾遵行管制行車。圖／桃園市警局提供
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高鐵國慶停車場

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