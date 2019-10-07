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竹縣新節電運動起跑 節電電費單可換遊樂園門票

2019-10-07 15:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣推廣節能，今年從教育及居家用電著手，透過校園節能評鑑、節能桌遊設計及學習單等推廣方式使節電教育向下扎根，並將推廣節能，縣府將舉辦賣場節能講座和遊樂園節能活動，將有機會獲得500元節能家電禮，憑節電成功的電費單即可免費兌換門票，每場兌換數量有限，換完為止。

新竹縣副縣長陳見賢今天於縣府啟動節能示範推廣計畫，還和客家料理一哥邱寶郎師傅共同示範低碳料理「烏魚子起司拼盤」。

他表示，在資源有限下，竹縣各機關及學校用電量減少，代表積極宣導是有成效的，目前竹縣住宅用電的比例僅次於工業用電，占比12%，且近兩年住宅的戶均用電都呈現負成長，但由於人口數仍持續增加，使得整體用電量仍呈現增加的情形，如何落實家庭節電為今年節電推廣的首要目標。

產發處副處長姜禮仙表示，活動分為教育推廣及住宅家戶節能，教育推廣是透過校園節能評鑑、節能桌遊設計及學習單等推廣方式使節電教育向下扎根，而住宅家戶節能為一系列「節能宣導活動」來提升民眾節電的觀念，包含戶外節能推廣活動、戶外共食暨低碳料理比賽、賣場節能講座以及遊樂園節能推廣活動等四大項，邀請縣民們共襄盛舉。

11月份將分別在燦坤及家樂福舉辦講座，要教導民眾如何居家節電，選購節能家電等，還有機會獲得500元節能家電禮券；而遊樂園節能活動將分別在小叮噹遊樂園及綠世界生態農場辦理，要鼓勵民眾走出戶外，且憑節電成功的電費單即可免費兌換門票，每場兌換數量有限，換完為止。

新竹縣府近年在各局處的全力配合之下，分別於2016及2017年獲得B組節電績優獎勵第三名及第二名，爭取到700萬的節能補助。這次以教育、推廣為主軸，還將舉辦戶外共食暨低碳料理比賽，有機會獲得各種節能家電，即日起開始報名，詳情及報名資訊請上https://ppt.cc/fBptDx。欲知各項系列活動詳情，請上新竹縣政府產業發展處官網，或洽活動執行小組專線：03-5518101#6173，02-25812660。

「戶外共食暨低碳料理比賽」特別邀請客家料理一哥邱寶郎師傅以在地食材設計的四道低碳...
「戶外共食暨低碳料理比賽」特別邀請客家料理一哥邱寶郎師傅以在地食材設計的四道低碳料理。記者郭政芬／攝影
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新竹縣副縣長陳見賢今天於縣府啟動節能示範推廣計畫，還和客家料理一哥邱寶郎師傅共同...
新竹縣副縣長陳見賢今天於縣府啟動節能示範推廣計畫，還和客家料理一哥邱寶郎師傅共同示範低碳料理「烏魚子起司拼盤」。記者郭政芬／攝影
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新竹縣推廣節能，今年從教育及居家用電著手，透過校園節能評鑑、節能桌遊設計及學習單...
新竹縣推廣節能，今年從教育及居家用電著手，透過校園節能評鑑、節能桌遊設計及學習單等推廣方式使節電教育向下扎根。記者郭政芬／攝影
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節電新竹遊樂園

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