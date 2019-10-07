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心碎經濟！新竹失戀博物館展出百件分手後愛情遺物

2019-10-07 15:23聯合報 記者郭政芬╱即時報導

看準失戀的心碎經濟，新竹縣內灣老街的這間失戀博物館已正式營業，場地面積約30坪，展示超過百件情侶分手後捐贈的物品。業者徐孟光說，會推出「失戀博物館」是因為歐洲克羅埃西亞有人收藏情侶分手後的物品，並展示給其他人看，結果展出獲得許多迴響，讓許多沉浸於熱戀中或失戀中的人，更多反思感情狀態。

人的成長過程，有些人會面臨感情受挫，但每個人的療癒的方法不同。新竹縣內灣老街近期推出「失戀博物館」，蒐羅了耳機、婚戒、婚紗等各種「愛情遺物」展出，獲得不少民眾拍照大卡。

徐孟光表示，戀愛有順利跟不順利，但感情路總有失意的時刻，推出這個館就是希望大家能在別人的失戀故事中更珍視自我感情，現場展示的耳機、婚戒、髮繩、婚紗、鞋子等，每件物品背後都代表一段失戀後的故事。

徐孟光說，這樣的「心碎經濟」目前在中國掀起一股熱潮，包含上海、北京、成都等城市，都有「失戀博物館」開幕。而他在淡水老街也有推出失戀故事館，吸引許多人想一窺陌生人的感情世界，甚至有人在館內看完展品後嚎啕大哭，讓許多有失戀經驗的人心有戚戚焉。

展場適合拍照打卡，加上部份互重遊戲，像分手潛台詞、打渣前任、最後抉擇、心碎放映室，也有留言板，想跟什麼人說什麼話，或偷罵人，都可以透過留言板寫出，一吐悶氣。

徐孟光說，睹物思情勿須傷情，生活還是要過下去，療傷也成了展覽館的用意之一。他也歡迎失戀的人，提供故事或物品，並加以整理展出，與大家交流分享。

新竹縣內灣風景區的這間失戀博物館展場氛圍特殊，吸引不少人前往拍照打卡。圖／徐孟光...
新竹縣內灣風景區的這間失戀博物館展場氛圍特殊，吸引不少人前往拍照打卡。圖／徐孟光提供
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新竹縣內灣老街的這間失戀博物館已正式營業，場地面積約30坪，展示超過百件情侶分手...
新竹縣內灣老街的這間失戀博物館已正式營業，場地面積約30坪，展示超過百件情侶分手後捐贈的物品。圖／徐孟光提供
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展場適合拍照打卡，還有許多分手潛台詞。圖／徐孟光提供
展場適合拍照打卡，還有許多分手潛台詞。圖／徐孟光提供
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徐孟光說，睹物思情勿須傷情，生活還是要過下去，療傷也成了展覽館的用意之一。圖／徐...
徐孟光說，睹物思情勿須傷情，生活還是要過下去，療傷也成了展覽館的用意之一。圖／徐孟光提供
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徐孟光說，會推出「失戀博物館」是因為歐洲克羅埃西亞有人收藏情侶分手後的物品，並展...
徐孟光說，會推出「失戀博物館」是因為歐洲克羅埃西亞有人收藏情侶分手後的物品，並展示給其他人看，結果展出獲得許多迴響。圖／徐孟光提供
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博物館愛情情侶

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