南桃園特教資源分散 議員謝美英：成立特教學校

2019-10-07 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市議員謝美英今天在議會質詢時，要求南桃園設立特殊教育學校，減少家長接送的辛勞，特教資源南、北桃園衡，她並指出內壢運動風氣和人口愈來愈多，有必要在內壢興建 國民運動中心。市長鄭文燦表示，目前多所學校已設有特教班，針對議員建議將由教育局進行周延評估，研議南桃園設立特教學校的可行性。

至於議員爭取在內壢興建國民運動中心，鄭文燦說，市府正辦理內壢高中游泳池修繕，和綜合體育館活化為內壢高中運動中心等計畫，採政府補貼型的OT案推動，等完工後接續設置國民運動中心的可行及區位評估。

謝美英表示，目前桃園市只有一所市立桃園特殊教育學校，有國中6個班，高職29班，檢視六都的特教學校，台北市、高雄市都有4所，台中、台南各3所，新北市雖然只有一所，但包含國小、國中、高職部銜接較完整。桃園市幅員廣，特教學校只有一所，而且在北桃園腹地也有限，有特教生的家長別無選擇。

謝美英強調，特教學校的重要在於有效的教學，有效提升特教生的學習成效，才有機會降低高齡化的社會成本。特教學校要有專業的教學設備、豐沛的資源，各項操作包括水療池都是很重要的特教教學項目，足夠的腹地才能提升教學的精緻化。更佳的是從國小、國中、高職一路銜接。特教向下化，愈早打底愈有效果。