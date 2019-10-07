天花板水泥崩落變身美感建築 民富國小頂樓就能看球賽
竹市府推動「新校園運動」盤點全市校園建築，其中推動18棟老舊校舍改建，近期逐漸開花結果，這些建築中，民富國小學富樓當年發生天花板水泥崩落的意外，現已蛻變為獲國家卓越建設獎優質獎肯定的美感建築，並於今天正式啟用，市長林智堅表示，學富樓共投入1.4億元，打造20間有專屬陽台的嶄新教室，同時規劃無障礙通道串連各大樓，讓身障學生也能在校園間穿梭無阻。
民富國小是新竹市班級數最多的學校，亦是周遭居民休閒與運動的中心，東棟校舍興建於民國70年代， 103年民富國小舊教學大樓發生天花板水泥崩落的意外，所幸沒有學生受傷，但凸顯出建築老舊，耐震係數不足的問題，因耐震係數低於0.5於105年底停止使用，市府因而投入逾1.4億元原址重建。
市長林智堅表示，新竹市府透過專案計畫進行校園整建，將校園空間進行整體考量，擺脫過去老舊校舍改建以單一建築物為主的思考模式；除了在梯間景觀露台，可看到寬闊的校園景緻，未來學生有機會在學校頂樓就可以欣賞精采的棒球賽事。
學富樓為地上4層、地下1層，教室20間、廁所8間、地下室5間的校舍，總樓地板面積4387.5平方公尺，民富國小校長胡如茵表示，民富國小在工作坊時以「契機」為主軸發想規劃，後續設計上也延伸這樣的概念，將新校舍串聯校園，打造一個以人為本並且尊重環境的學校，成為一個提供市民相互交流的友善共融空間。
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