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渡河救傷樣樣來 桃市消防員亞洲野地救護奪冠

2019-10-07 12:06中央社 桃園7日電

桃園市政府消防局組隊參加吉隆坡野地救護比賽（Paramedics Asia 2019），在國際組奪冠，消防局今天表示，除了交流彼此的救護救助技術，也透過勤務的協助讓世界看見台灣。

2019 亞洲野地救護比賽今年首次開放國際組報名，桃園市政府消防局自費組團，由三民分隊隊員楊尚樵領隊，率領黃思婕、第一搜救救助分隊黃國維及曾於桃園分隊服務的林怡妏前往馬來西亞參賽，並與來自新加坡、泰國等隊伍同台競技。

領隊楊尚樵表示，野地救護在台灣，大多由救護及救助雙方合作，並因應各種環境搭配繩索及救助救護器材，但在昨天進行的比賽，各種資源限制下，更能考驗選手本質學能的理解，尋求替代性的方式與工具，達到防護、救助及救護等目的。

楊尚樵指出，競賽項目包括斷肢緊急處置、渡河、野外生存知識等各項救護專業，選手需在有限的時間及資源下精準判斷處置，不但考驗選手的專注力及專業，對體力更是一大負荷。桃園市以良好的團隊默契、情境任務完成度高、評估處置精準確實，在競賽中脫穎而出，獲得評審青睞奪冠。

消防局長謝呂泉表示，在桃園市長鄭文燦的支持下，消防局在各項訓練及器材資源大幅精進，透過國際比賽的參與，不但能展現專業驗證所學，也藉此交流救護救助技術。消防局經常協助國內外的救災勤務，不但是一種人道精神，更可藉此拓展外交，讓世界看見台灣。

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