親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

攀岩、彈翻床館稽查不合格 竹縣業者：已改善完畢

2019-10-07 11:18聯合報 記者郭政芬╱即時報導

攀岩及彈翻床成為近年熱門的新興運動，民營運動場館及公共運動設施林立，行政院消費者保護處會同地方主管機關對全台20家攀岩、彈翻床館聯合查核，不合格率高達9成。其中新竹縣有2家攀岩、彈翻床館業者不符規定，縣府已發文要求業者10月改善，否則依法開罰，業者回應都已陸續改善完畢。

新竹縣府教育處指出，2家業者環境安全、設備設施都不符規定，所設定的免責條款也屬無效，業者要消費者遵守使用規則否則得自行承擔風險，已違反消保法規定，消費者不遵守使用規定，業者應告知並禁止，若故意違規可請出場外，不該預先約定限制或免除責任。

彈翻床館業者回應，已投保由保險公司負責，仍希望消費者遵照教練講解，曾有家長想把4歲孩子獨自留下，8歲以下孩童一定要有家長陪同才能使用。攀岩業者則說，會員多為有經驗的練習者，場邊也有教練隨時注意，正確操作使用都相當安全。

另外，彈翻床館還有未設置足夠人員監看及逃生動線受阻、無飲水機等缺失，業者回應已購置販賣機，逃生動線及人力問題都已改善；攀岩館則是沒有每3個月作水質檢測及還有票券合法性問題，業者解釋飲水機都有定期保養，現在已改用桶裝水。

至於票券問題，業者在稽查後已公告停售20張一組的入場券與攀岩體驗套票，已售出的套票仍可繼續用，並表示盡力與銀行協商，爭取合法使用套票。

攀岩及彈翻床近年相當熱門，彈跳運動可鍛鍊核心肌肉和心肺，近年頗受親子喜愛，有外縣市家長專程帶小孩來新竹運動，從彈跳中學習平衡與肌群，家長說「這是小孩放電的好地方」。有的攀岩館還開設幼兒班、兒童班等，人數爆滿，業者觀察攀岩會員年齡層越來越低，不少家長帶孩子來體驗，成為熱門親子活動。

行政院消費者保護處會同地方主管機關對全台20家攀岩、彈翻床館聯合查核，新竹縣2家...
行政院消費者保護處會同地方主管機關對全台20家攀岩、彈翻床館聯合查核，新竹縣2家業者不符規定，縣府已發文要求改善。 圖／縣府提供
分享
不少場館明定要按使用規則使用，否則責任自負，但此舉已違反消保法第10條之1。圖／...
不少場館明定要按使用規則使用，否則責任自負，但此舉已違反消保法第10條之1。圖／縣府提供
分享

相關新聞

桃園市唯一焚化爐難消化全部垃圾 八德掩埋場臭味難耐

2019-10-07 12:18

西濱新豐1交流道至鳳崗路口 連假必塞請避開

2019-10-06 23:45

親子同樂 攀岩、彈翻床正夯

2019-10-06 23:42

攀岩、彈翻床館不合格 竹縣業者改善

2019-10-06 23:41

限高4.6米／超高車硬闖鳳鼻隧道 恐賠800萬

2019-10-06 23:38

苗栗店家菸賣未成年 累犯罰2萬

2019-10-06 23:38

桃市社宅管理護品質 違規60點須搬離

2019-10-06 23:32

桃市首棟社宅 中路二號慶入居

2019-10-06 23:30

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30

全國雙胞胎比例最高在竹縣寶山 鄉公所加碼生雙胞胎領5萬

2019-10-06 17:11

農業博覽會動態開箱圖 鄭文燦戴斗笠模樣逗趣

2019-10-06 17:09

桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13

漂流木、蚵架化身菜畦 竹市淨灘讓海岸垃圾變資源

2019-10-06 15:31

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07

竹縣運動會千人做CPR 國際獅子會還捐救災車

2019-10-06 11:45

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

連外國人都驚嘆！ 台灣10大絕美城堡淪為法拍屋

2019-10-07 08:58

超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

誰最適合？ 韓國瑜競選總統彰化縣總部主委虛位以待

2019-10-06 19:20

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

影／盤古蟾蜍求偶搞笑「凸槌」 母蛙遭錯騎急掙脫

2019-10-07 07:32

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

全台彰縣獨有 搭海牛遊潮間帶採蚵

2019-10-07 07:46

高雄美濃神秘金三角 舌尖上的滇緬滋味

2019-10-06 16:14

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

販賣機進校園 羅文嘉再批柯文哲：賺錢當教育令人噁心

2019-10-07 09:44

中大型犬推車禁上捷運挨批 北捷允2個月內改善

2019-10-06 23:16

風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30

影／告別38年歲月 南門市場熄燈

2019-10-06 19:40

桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13

埔里瀛海城隍面子大 全台城隍齊遶境賀祂入新厝

2019-10-06 20:37

南門市場今晚熄燈 大家用這首歌惜別老市場

2019-10-06 19:58

今傍晚5點前 南美寶可夢新北全市大放送

2019-10-06 15:36

中火放流水第5度超標 中市府「不排除勒令停工」

2019-10-07 10:32

許富凱回來了！ 旗山音樂同學會好歌聲感動鄉親

2019-10-06 17:52

碩士漁夫張博仁靠這養蝦密技 掙出事業一片天

2019-10-07 08:55

基隆暖暖希望森林 森活節野餐

2019-10-06 23:25

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

全國雙胞胎比例最高在竹縣寶山 鄉公所加碼生雙胞胎領5萬

2019-10-06 17:11

關渡自然保留區 北市府擬全面解編

2019-10-06 23:04

月薪2萬被推銷40萬課程 母親心疼代投訴

2019-10-06 14:52

未來3天空氣品質仍不良 中市環保局提醒民眾注意

2019-10-06 17:11

盧秀燕號召旗海飄揚祝國慶 議員響應今送千面大國旗

2019-10-07 10:17

西濱新豐1交流道至鳳崗路口 連假必塞請避開

2019-10-06 23:45

迎國慶 立委參選人發起臉書國旗合照挑戰接棒

2019-10-06 20:01

「體感重裝部隊」民眾開心玩 9日移師輕軌光榮碼頭站旁

2019-10-07 07:36

小提琴弦樂四重奏阿里山受鎮宮演奏 為太子爺祝壽

2019-10-06 21:28

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

台南黃金海岸沙灘 剩20公尺寬

2019-10-06 23:41

板橋私幼被爆超收、不當管教 教育局：已重罰並停招

2019-10-07 09:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top