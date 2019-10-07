攀岩、彈翻床館稽查不合格 竹縣業者：已改善完畢

2019-10-07 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



攀岩及彈翻床成為近年熱門的新興運動，民營運動場館及公共運動設施林立，行政院消費者保護處會同地方主管機關對全台20家攀岩、彈翻床館聯合查核，不合格率高達9成。其中新竹縣有2家攀岩、彈翻床館業者不符規定，縣府已發文要求業者10月改善，否則依法開罰，業者回應都已陸續改善完畢。

新竹縣府教育處指出，2家業者環境安全、設備設施都不符規定，所設定的免責條款也屬無效，業者要消費者遵守使用規則否則得自行承擔風險，已違反消保法規定，消費者不遵守使用規定，業者應告知並禁止，若故意違規可請出場外，不該預先約定限制或免除責任。

彈翻床館業者回應，已投保由保險公司負責，仍希望消費者遵照教練講解，曾有家長想把4歲孩子獨自留下，8歲以下孩童一定要有家長陪同才能使用。攀岩業者則說，會員多為有經驗的練習者，場邊也有教練隨時注意，正確操作使用都相當安全。

另外，彈翻床館還有未設置足夠人員監看及逃生動線受阻、無飲水機等缺失，業者回應已購置販賣機，逃生動線及人力問題都已改善；攀岩館則是沒有每3個月作水質檢測及還有票券合法性問題，業者解釋飲水機都有定期保養，現在已改用桶裝水。

至於票券問題，業者在稽查後已公告停售20張一組的入場券與攀岩體驗套票，已售出的套票仍可繼續用，並表示盡力與銀行協商，爭取合法使用套票。