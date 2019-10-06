超高車硬闖鳳鼻隧道恐賠8百萬 公路總局加強限高防線

2019-10-06 20:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



西濱快速公路新竹縣鳳鼻隧道北上改走第1孔道1個月來，接連發生3起超高車輛闖入，造成隧道頂機電消防設備損壞，日前1輛戴運散裝水泥儲存槽的曳引車繞道闖入，卡在隧道扯落供電纜線，廠商估計損失7、800萬元，將向司機求償，公路總局已在隧道口加裝限高橫桿，防止超高車輛闖入，提醒大車駕駛遵守限高4.6公尺規定，以免受罰還得賠償。

新舊鳳鼻隧道共有4孔道，配合西濱公路工程9月3日起北上車流改走原舊隧道的第1孔道，1、4孔道作為省道台15線，第2、3孔道未來完工做為西濱快速公路主線車道，舊隧道因配合西濱主線道路出隧道口後銜接高架路段，且考量與新隧道造型的整體性，拆除約90公尺長的隧道頂墊高，但隧道內淨高僅4.7公尺。

公路總局西濱北區臨時工程處第2工務段指出，鳳鼻隧道第1孔道入口前路段設有門架式禁制標誌，限高4.6公尺，但1個月來已發生3起超高輛撞壞限高門架或繞路硬闖隧道，9月7日晚間8點多1輛載運組合屋的大貨車卡在隧道3個多小時，16日晚間也有1輛超高大貨車闖入隧道撞毀消防管路等設備，損失都約4、50萬元。

工務段指出，9月25日凌晨1輛載運散裝水泥儲存槽的曳引車行經限高門架前，發現過不了，竟繞過門架旁的蓮花路，闖入隧道約86公尺即卡住，還扯落隧道照明、消防、廣播等系統的供電線纜，承包商必須重新拉線架設，估計損失約7、800萬元，違規駕駛除了被警方開單，還得面臨廠商求償。