風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區福海宮6年前桃園航空城計畫納入「蛋黃」第三跑道計畫，主神輔信王公透過乩童傳達廟址龍鳳穴寶地「不遷移」，交通部畫定「宗教區」保留，時隔6年後，福海宮今天舉辦信徒大會，主委廖德發以正反各擲10筊請示輔信王公「搬、不搬家」，最後擲出「不搬遷」4筊、「搬遷」7筊，廖德發宣布「王公祖決定搬遷」。

竹圍福海宮奉祀主神輔信王公，從大陸來台駐守大園龍鳳寶穴至今167年，為大園沿海居民的信仰中心，6年前，福海宮規畫納入桃園航空城計畫「蛋黃」第三跑道區範圍，廟方透過乩童起乩，王公降旨不遷移，交通部規畫宗教保留區，廟方要求周圍100公尺畫為保留區。

時隔6年後，廟方爭取福海宮宗教區周圍100公尺範圍無法如願，竹圍街「蛋黃」區居民全部搬遷，有的信徒擔心福海宮形同「孤島」，搬遷及不搬信徒意見不同，廟方今天舉辦信徒大會，選出主委、理監事，透過臨時動議通過「請王公祖決定搬不搬家」。

決議由主委廖德發針對「搬、不搬」各擲10筊請輔信王公決定，廖德發相繼針對搬遷10筊、不搬10筊擲筊，最後擲出同意搬遷7筊、不搬遷4筊，「王公祖決定搬遷」。