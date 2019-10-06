親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

私立華洲工家證實停辦 校長：這天遲早要來

風水破壞？6年前不搬家 輔信公今7允筊同意搬遷

2019-10-06 19:30聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區福海宮6年前桃園航空城計畫納入「蛋黃」第三跑道計畫，主神輔信王公透過乩童傳達廟址龍鳳穴寶地「不遷移」，交通部畫定「宗教區」保留，時隔6年後，福海宮今天舉辦信徒大會，主委廖德發以正反各擲10筊請示輔信王公「搬、不搬家」，最後擲出「不搬遷」4筊、「搬遷」7筊，廖德發宣布「王公祖決定搬遷」。

竹圍福海宮奉祀主神輔信王公，從大陸來台駐守大園龍鳳寶穴至今167年，為大園沿海居民的信仰中心，6年前，福海宮規畫納入桃園航空城計畫「蛋黃」第三跑道區範圍，廟方透過乩童起乩，王公降旨不遷移，交通部規畫宗教保留區，廟方要求周圍100公尺畫為保留區。

時隔6年後，廟方爭取福海宮宗教區周圍100公尺範圍無法如願，竹圍街「蛋黃」區居民全部搬遷，有的信徒擔心福海宮形同「孤島」，搬遷及不搬信徒意見不同，廟方今天舉辦信徒大會，選出主委、理監事，透過臨時動議通過「請王公祖決定搬不搬家」。

決議由主委廖德發針對「搬、不搬」各擲10筊請輔信王公決定，廖德發相繼針對搬遷10筊、不搬10筊擲筊，最後擲出同意搬遷7筊、不搬遷4筊，「王公祖決定搬遷」。

廖德發表示，福海宮原是王公祖龍鳳穴，原本要求保留周圍各100公尺，但是民局最後核定前面、左、右各30公尺，後面包括道路19公尺，還有400公尺地下道，出入不便、空間不夠，影響將來王公慶典活動地方，加上機場第三跑道動工，王公廟地理風水破壞，可能是王公祖決定要搬遷原因。

桃園市大園福海宮信徒大會，主委廖德發（中）擲筊請示輔信王公以7比4「同意搬遷」，...
桃園市大園福海宮信徒大會，主委廖德發（中）擲筊請示輔信王公以7比4「同意搬遷」，宣布福海宮「王公祖決定搬遷」。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市大園福海宮信徒大會，主委廖德發（中）擲筊請示輔信王公以7比4「同意搬遷」，...
桃園市大園福海宮信徒大會，主委廖德發（中）擲筊請示輔信王公以7比4「同意搬遷」，宣布福海宮「王公祖決定搬遷」。記者曾增勳／攝影
分享

航空城機場信仰

相關新聞

全國雙胞胎比例最高在竹縣寶山 鄉公所加碼生雙胞胎領5萬

2019-10-06 17:11

農業博覽會動態開箱圖 鄭文燦戴斗笠模樣逗趣

2019-10-06 17:09

桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13

漂流木、蚵架化身菜畦 竹市淨灘讓海岸垃圾變資源

2019-10-06 15:31

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07

竹縣運動會千人做CPR 國際獅子會還捐救災車

2019-10-06 11:45

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

桃園5團隊赴美 創新展秀研發力

2019-10-06 00:12

竹市育賢國中、西門國小校舍改建 明年底完工

2019-10-06 00:10

竹市新校園運動首棟建築落成 民富國小「學富樓」 明啟用

2019-10-06 00:05

減少學生騎機車 育達科大補助搭小黃 還有購物專車

2019-10-06 00:01

還我安全聯大路！4天逾千師生連署

2019-10-05 23:50

風禾公園木屑墊維護難 披格網改善

2019-10-05 23:34

尖石梅嘎蒗老幼共學學堂 開課

2019-10-05 23:32

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

漁民節今登場 蔡英文承諾：做漁民後盾

2019-10-05 22:16

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

尖石原鄉文健站推老幼共學 蔡英文走訪學泰雅傳統樂器

2019-10-05 18:50

衛福部長訪「勇腳人瑞」 養生秘方是作息規律加多動

2019-10-05 16:14

尖石原鄉4項建設完工 蔡總統：全力支持原鄉發展

2019-10-05 15:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

台灣設計展首日突破20萬人潮 國慶連假延長開放

2019-10-06 14:24

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

藍綠執政大不同 台中今年國旗多3倍

2019-10-06 14:24

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

3年前號召把樹種回去如今樹下可野餐 王醒之：很感動

2019-10-06 12:56

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35

花蓮將軍府歷史保存 文化部補助1億元修繕

2019-10-06 16:12

基隆跳蛙公車調整時刻表 運量增加

2019-10-06 00:07

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22

美濃鎮每4人有1人是老人 公所揪長輩歡慶重陽

2019-10-06 13:31

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

周末逍遙遊／暖東峽谷 藍線步道看滑瀑

2019-10-04 23:17

電音搖滾嗨翻天 縣長立委與千餘老人齊聚一堂歡唱

2019-10-05 22:40

許歷農談長壽祕訣 開心運動

2019-10-06 00:00

收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07

南門市場遷建 重建新大樓攤商111年搬回

2019-10-06 10:00

南門市場湧人潮 熄燈前再看一眼

2019-10-05 23:26

外籍學生違法打工 小心重罰令出境還讓人生亂了套

2019-10-06 11:58

國父館：從未說拆旗桿 拆欄杆依北市府建議

2019-10-06 12:52

改善台東馬階醫院周邊停車亂象 長沙街303巷10日起收費

2019-10-06 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top