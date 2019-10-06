首棟社會宅入新居 鄭文燦：幸褔起點未來自立自強

2019-10-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往桃園區中路二號社會住宅，出席「桃園中路二號社會住宅交誼茶會」，並表示中路二號社會住宅1日算租金，已有195戶繳費入住，還17戶月底陸續辦理替補作業。

鄭文燦指出，中路二號社會住宅採取智慧化管理，結合雲端服務APP，提供完善的物業管理服務，未來住戶可運用APP進行報修、收取信件及包裹領取等通知，另為強化桃園市社宅專業服務及營運效能，優化永續經營及資產管理，預計於明年成立社會住宅服務中心，期盼未來桃園社宅興建、營運與管理能不斷累積經驗，讓社會住宅品質變得更好。

鄭文燦說，中路二號社會住宅的物業管理服務非常完善，除了24小時物業管理服務、雲端服務APP資訊提供，更以物業管理系統整合社宅資訊，進行資料統計及分析，進而回饋於設施的維護修繕作業，讓入住居民安心居住。此外，中路二號社會住宅也將設公托中心及庇護工場，分別於今年12月、明年3月開幕。

鄭文燦表示，社會住宅對於解決台灣居住問題相當有幫助，目前社會住宅承租期限以3年為一期，原則上可租2期合計共6年，特殊情況可延長至9年甚至更久，期盼年輕族群與弱勢家庭透過社會住宅，在未來有能力自立自強。希望社會住宅作為人生新的幸福起點，不僅只是一棟房子，更是一個溫暖的家，期盼在住宅發展處與未來社會住宅服務中心的物業管理下，持續保障社會住宅的品質。

市府升格後成立住宅發展處，今年7月搬遷至中路二號社會住宅辦公廳舍，還編列約45億2000萬元的社宅基金，以重劃區土地興建社會住宅。目前市府規畫15處社會住宅，除了已完工啟用的中路二號，尚有8處興建中，3處正在工程招標階段，3處於工程備標階段，預計可提供5000戶以上的社會住宅。

市府也規畫33處興建及儲備型基地，包括桃園航空城計畫也預留社宅用地，供拆遷戶選用，保障市民朋友居住的基本權利，在滿足居住需求後追尋更大的人生理想。