農業博覽會動態開箱圖 鄭文燦戴斗笠模樣逗趣

2019-10-06 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦為了宣傳桃園農業博覽會，昨日晚間在臉書粉絲專頁貼出近來流行的開箱圖，而且還是加強的動態版。

鄭文燦農博動態開箱圖特別以4張開箱圖做成GIF圖檔，在開箱圖中，市長動了起來，戴起斗笠，拿起鋤頭與漁網，顯得格外有趣。

開箱圖中有斗笠、鋤頭、桃園茶、冠軍米、太陽能播種機、農用無人機、漁網、牛、羊、魚與簑衣等，呼應農博主題。