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桃園600資收「小蜜蜂」護市容 環署月補助上限3500元

2019-10-06 16:13聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市的大街小巷裡總是會見到「小蜜蜂」，一群默默從事資源回收工作個體業的封號，不分晝夜與假日，撿拾資源回收物賺取溫飽，也為桃園市容與整潔貢獻一份力量。

環保署、桃園市政府今天舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，感謝600位個體業者的付出與辛勞，副署長沈志修、環保局長呂理德頒發反光斗笠、背心、手套及環保清潔用品等物資，希望能提升回收業者工作的安全，共同為資源回收與循環經濟打拼，也讓資收個體戶在維護桃園市環境之餘，也能感受到暖暖人情味。

環保署為感謝資源回收戶平日從事資源回收工作的辛勞，今年8月1日起，針對全台約8900名列冊資收個體業者，補助每人每月補助上限至3500元，且補助資源收回物的收購金額，優於處理業回收的最低價格。

環保署表示，資源回收政策是由政府提供一個結合行政資源、關懷弱勢及處理再利用通路的平台，其中資源回收個體業者的照顧及福利，是持續推動資源回收政策重要的一環，為關懷資收個體業者及拓展資源回收管道，過去已推動「資收大軍計畫」，最近部分資源回收物品價格滑落，因此擴大辦理關懷計畫，以實際行動接地氣。

呂理德指出，因為有這著這一群默默辛苦工作的資源回收個體戶，加上市民、及清潔隊員的合作，讓桃園市的資源回收成績一路直升，連續3年獲得環保署資源回收考核最高獎項「金質獎」的榮譽，桃園市的資源回收率更從103年升格前的43%，大幅成長到108年的58%，在在表示桃園市重視資源回收以及發展循環經濟的決心與成果。

呂理德感謝環保署，為了讓個體戶可以更安全的收集資源回收物，提撥經費購置反光斗笠、背心及手套，提供給大家更安全的工作裝備，環保局再加碼發送環保清潔劑跟在地的白米農產品，希望提供大家更安全、更乾淨的工作環境

環保局表示，資源回收加碼補助的做法以及安全物資的發放，獲得今日與會的資源回收個體業者的熱烈迴響與感謝，未來為了減輕個體業者推車負擔及提高清除速度，也將配合環保署的政策，視個體業者的需求提供到府清運服務，透過清潔隊的協助，讓個體業者可以少推一里路，使資收更有溫度。

活動今天在蘆竹區舉行，環保署副署長沈志修、環保署回收基管會執行秘書顏旭明、桃園市議員張桂綿、陳美梅、郭麗華、蘆竹區長蔡志揚、環保局長呂理德、副局長陳增祥、環境清潔稽查大隊長羅文林都參加活動。

呂理德局長感謝環保署，為了讓個體戶可以更安全的收集資源回收物，提撥經費購置反光斗...
呂理德局長感謝環保署，為了讓個體戶可以更安全的收集資源回收物，提撥經費購置反光斗笠、背心及手套，提供給大家更安全的工作裝備。圖／桃園市環保局提供
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呂理德表示因為有一群默默辛苦工作的資源回收個體戶，加上市民、及清潔隊員的合作，讓...
呂理德表示因為有一群默默辛苦工作的資源回收個體戶，加上市民、及清潔隊員的合作，讓桃園市的資源回收成績一路直升。圖／桃園市環保局提供
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環保署為感謝資源回收戶平日從事資源回收工作的辛勞，今年8月1日起，針對全台約89...
環保署為感謝資源回收戶平日從事資源回收工作的辛勞，今年8月1日起，針對全台約8900名列冊資收個體業者，補助每人每月補助上限至3500元。圖／桃園市環保局提供
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環保署、桃園市政府今天舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，感謝600位個...
環保署、桃園市政府今天舉辦「感謝資源回收個體業者及溫馨關懷活動」，感謝600位個體業者的付出與辛勞。圖／桃園市環保局提供
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資收大軍協助中隊整理回收物。圖／桃園市環保局提供
資收大軍協助中隊整理回收物。圖／桃園市環保局提供
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資源回收環保署

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