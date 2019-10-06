漂流木、蚵架化身菜畦 竹市淨灘讓海岸垃圾變資源

2019-10-06 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市環保局今天在南寮國際風箏賽場辦理「108年秋季淨灘活動」，共有新竹一貫道協會等36個團體2千人參加。環保局長江盛任表示，會將今天淨灘撿拾的漂流木、蚵架，運用在該局推動的可食地景，做成曼陀羅菜畦，讓這些沙灘垃圾轉換為有用的資源，持續循環使用，同時展現城市美學。

江盛任表示，新竹漁港經改造後，像魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，已成為民眾假日全家放鬆休憩的好所在，市府也在這裡舉辦許多藝文活動，讓大家共享同樂，獲得熱烈回響。但是漁港的改造還要升級，市府將再執行西側碼頭環境的提升工程，包括拆除老舊漁具倉庫、打造新倉庫，還要新增公廁，並設計觀海木平台銜接打卡夯景魚鱗天梯，讓漁民有良好的作業環境，提供遊客更舒適的觀光環境。

環保局表示，今日淨灘除了清除沙灘上的人工垃圾，還清除河流上游沖刷下來雜亂的漂流木，以及民眾棄置在沙灘地的垃圾。日積月累、積少成多的樹枝持續停留在海堤，會卡住漁民丟棄的漁網和垃圾，糾結一起就形成了髒亂的景象，今天靠大家的力量，將魚鱗天梯的沙灘整理乾淨。