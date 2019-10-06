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收藏高2公尺大象標本 竹市新建動物園圖書館年底開幕

2019-10-06 12:07聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市立動物園年底即將重新開幕，新竹市政府也在動物園旁打造全台獨具特色「動物園主題圖書館」，收藏高2公尺的大象綾子標本，並設有動物互動聲音裝置及豐富的動植物圖書，圖書館也將結合動物園和昆蟲館，舉辦戶外生態探索工作坊，預計年底完工和動物園同步開幕。

市長林智堅表示，新竹市12歲以下人口佔全市15％，市府投入近2千萬元，在遊客中心設置「動物園分館」，為孩子量身打造親子活動，包括高2公尺的大象綾子標本、動物繪本故事、動畫和歷史影片觀賞、DIY手工藝體驗課等；其中「動植物探索工作坊」將帶孩子從書中走到戶外，讓動物園圖書館化身為大自然教室，實地探索園內動植物，體驗動物從書裡走進現實世界的驚喜。

文化局表示，新竹市目前有5座圖書館，包括文化局圖書館總館及香山、鹽水、金山、南寮等分館。動物園分館為主題性圖書館，館藏多為動植物及親子類，館內設計以「動物園」為主視覺並融入大自然元素，並以「兒童」為出發點的設計，例如配合小孩身高矮化的書櫃、特別規劃的「閱讀角」空間讓孩子擁有自己的小秘境，也會不定期舉辦說故事活動，吸引兒童來圖書館閱讀。

文化局長黃竫蕙表示，為持續提升竹市閱讀環境與品質，除增設動物園分外，市府正積極籌建新總圖，明年也會分別在關東市場三樓規劃客家主題圖書館和龍山市場分館，以擴大公共圖書館的服務能量，讓這座人文薈萃的幸福城市洋溢書頁的芬芳。相關資訊可上新竹市文化局網站查詢，或洽1999市民服務專線，或撥打03-5319756新竹市文化局圖書資訊科。

竹市動物園圖書館模擬圖。圖／竹市文化局提供
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竹市動物園圖書館模擬圖。圖／竹市文化局提供
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