竹縣運動會千人做CPR 國際獅子會還捐救災車

2019-10-06 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣2019獅子盃全民趣味運動大會今天以千人CPR活動開始，增進民眾CPR急救知能，國際獅子會300-G1區也捐贈救災服務專車，以及相關設備給義勇消防總隊，盼讓竹縣鄉親擁有優質的救護、救災服務。

國際獅子會300-G1區總監黃龍生表示，他代表國際獅子會國際基金LCIF贊助以及300-G1區全體獅友聯合捐贈，作為竹縣義勇消防總隊的支持。今天是年度趣味運動會，共有1500位獅友前來，他也感謝竹縣消防局全力支持，教導千人做CPR。

今年度將趣味運動會移至室內，除了不怕風吹日曬雨淋外，更有舒適及整齊的場地，黃龍生也希望300-G1區全體獅友及寶眷為社會及地方所付出的同時，也記得多關心自己及身邊的家人，期許藉由此次的運動會可以讓全體獅友寶眷及縣民同樂，達到健身與聯誼的目的。

「呼吸心跳停止時，黃金時間僅4到6分鐘，相當緊急！」新竹縣緊急救護訓練教官洪東秀說，搶救突發性心跳停止的傷病患，要盡快施行CPR，民眾在報案時，消防局派遣員會於電話線上指導，多次急救成功。

新竹縣政府消防局於9月榮獲107年消防績優救護人員團體乙組金質獎。消防局表示，107年各項目中，受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件派遣時辨識出390件，經派遣員電話線上指導急救成功58件，比率為14.87％。107年OHCA總件數471件，其中經執行急救處置（CPR+AED）急救成功件數105件，比率為22.29％。

「期盼更多人會CPR！」竹縣救護大隊副大隊長梁春漢表示，竹縣救護大隊從20多歲到60多歲，年齡層廣泛，約三分之二是女性。他也提到CPR的重要，如日前在羽球館，有民眾突然倒地抽搐，當時有一名球友已經在對男子做心肺復甦術，救護員到場後接手，成功救回患者。