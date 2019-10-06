秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣政府衛生局今年暑假以「秘密客」測試業者販售菸品給未成年，最近公布結果拒絶賣菸合格率僅68.6%，遠較去年暑假90.9%，下降22.3%，其中，檳榔攤61.4%及雜貨店58.0%合格率最低，連一向被視為模範生的連鎖便利商店，合格率也只有8成。

這項測試安排年滿18歲工讀生，身穿高中職制服喬裝，「秘密客」喬裝測試，去年、今年暑假各抽樣200多家店，合格率卻大有落差，衛生局分析是去年有先預告暑假將有測試，今年毫無預警，且合格率與衛生福利部派出秘密客測試結果差不多，因此更能反映真實面，衛生局列為策進作為參考。

衛生局指出，今年暑假測試204家販賣菸品場所，140家合格，64家不合格，合格率68.6%，連鎖便利商店80%，大賣場、超市量販店92.3%，檳榔攤61.4%，雜貨店58.0%，去年分別是90.9%、100%、97.6%、86.8%及 84.2%。

不合格店家中，52家未確認年齡，店員直接販售菸品，另12家則有詢問年齡，秘密客表示沒帶證件，仍然販賣菸品，衛生局將函文不合格業者，副知當地衛生所加強輔導，再次簽署拒售菸品「停看聽」，並將不定期進行抽樣及蹲點稽查，合格率較低的雜貨店及檳榔攤，列為重點輔導店家。

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