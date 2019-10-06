苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣政府辦理的西湖溪整體環境營造計畫目前進度已逾九成，其中位於銅鑼鄉竹森橋上游的曲線景觀鋼橋昨晚「啟燈」並先行開放，成為銅鑼的新地標，全案包括銅鑼段、後龍段的工程都將在12月底完工，串連縣內的自行車路網。但近期南方澳發生斷橋意外，縣府也安排結構技師解說，讓鄉親安心。

縣府向經濟部水利署提報西湖溪整體環境營造計畫，爭取前瞻基礎建設全國水環境改善補助經費，規畫建置自行車道及營造水岸環境，經費包括中央補助、縣府配合款總計達2.47億元，去年元月中旬動工。

縣長徐耀昌前晚視察銅鑼段的工程進度，同時為新建三跨曲線景觀鋼橋啟燈，這座景觀橋供行人、自行車通行，但最近發生南方澳跨港大橋崩塌意外，地方人士對這座使用鋼纜且造型特殊的新橋頗有疑慮，會場特別安排結構技師向鄉親說明力學的設計原理。

縣府水利處長楊明鐃指出，銅鑼西湖溪景觀橋使用的鋼纜不同於早期工程使用的材質，運用包覆、環氧樹脂保護，接頭套筒在外部可見，至於亮化技術，早期的LED亮化是將燈繫在纜索上，易因晃動導致線路破損，現在已改為LED投射燈，燈具就掛在橋面側邊，不需要高空作業車就可維護。