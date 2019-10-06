親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

怎麼回事？這校停招18年 竟有一堆人返校

苗栗西湖溪銅鑼曲線景觀鋼橋「啟燈」成為新地標

2019-10-06 08:22聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣政府辦理的西湖溪整體環境營造計畫目前進度已逾九成，其中位於銅鑼鄉竹森橋上游的曲線景觀鋼橋昨晚「啟燈」並先行開放，成為銅鑼的新地標，全案包括銅鑼段、後龍段的工程都將在12月底完工，串連縣內的自行車路網。但近期南方澳發生斷橋意外，縣府也安排結構技師解說，讓鄉親安心。

縣府向經濟部水利署提報西湖溪整體環境營造計畫，爭取前瞻基礎建設全國水環境改善補助經費，規畫建置自行車道及營造水岸環境，經費包括中央補助、縣府配合款總計達2.47億元，去年元月中旬動工。

縣長徐耀昌前晚視察銅鑼段的工程進度，同時為新建三跨曲線景觀鋼橋啟燈，這座景觀橋供行人、自行車通行，但最近發生南方澳跨港大橋崩塌意外，地方人士對這座使用鋼纜且造型特殊的新橋頗有疑慮，會場特別安排結構技師向鄉親說明力學的設計原理。

縣府水利處長楊明鐃指出，銅鑼西湖溪景觀橋使用的鋼纜不同於早期工程使用的材質，運用包覆、環氧樹脂保護，接頭套筒在外部可見，至於亮化技術，早期的LED亮化是將燈繫在纜索上，易因晃動導致線路破損，現在已改為LED投射燈，燈具就掛在橋面側邊，不需要高空作業車就可維護。

西湖溪整體環境營造計畫工程包括後龍段自行車道景觀鋼橋、銅鑼段自行車道、景觀橋及水岸環境改善，目前整體施工進度達93%，後龍段工程利用舊海線鐵路橋留下的墩柱建構長215公尺、寬4公尺的景觀鋼橋，完工後綠光海風自行車道就不用繞道西濱快速公路，可直接跨越西湖溪，橋上的景觀平台可觀賞西湖溪出海口夕陽美景與豐富的濕地生態。

苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
分享
西湖溪出海口的舊海線鐵路橋，縣府運用舊有橋墩新建景觀鋼橋，預計年底完工，銜接自行...
西湖溪出海口的舊海線鐵路橋，縣府運用舊有橋墩新建景觀鋼橋，預計年底完工，銜接自行車道。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
分享
西湖溪出海口的舊海線鐵路橋，縣府運用舊有橋墩新建景觀鋼橋，預計年底完工，銜接自行...
西湖溪出海口的舊海線鐵路橋，縣府運用舊有橋墩新建景觀鋼橋，預計年底完工，銜接自行車道。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣銅鑼鄉西湖溪新建的景觀鋼橋昨晚「啟燈」開放通行。記者胡蓬生／攝影
分享

徐耀昌

相關新聞

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

桃園5團隊赴美 創新展秀研發力

2019-10-06 00:12

竹市育賢國中、西門國小校舍改建 明年底完工

2019-10-06 00:10

竹市新校園運動首棟建築落成 民富國小「學富樓」 明啟用

2019-10-06 00:05

減少學生騎機車 育達科大補助搭小黃 還有購物專車

2019-10-06 00:01

還我安全聯大路！4天逾千師生連署

2019-10-05 23:50

風禾公園木屑墊維護難 披格網改善

2019-10-05 23:34

尖石梅嘎蒗老幼共學學堂 開課

2019-10-05 23:32

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

漁民節今登場 蔡英文承諾：做漁民後盾

2019-10-05 22:16

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

尖石原鄉文健站推老幼共學 蔡英文走訪學泰雅傳統樂器

2019-10-05 18:50

衛福部長訪「勇腳人瑞」 養生秘方是作息規律加多動

2019-10-05 16:14

尖石原鄉4項建設完工 蔡總統：全力支持原鄉發展

2019-10-05 15:00

苗栗水稻好發白葉枯病 農業處提醒最近風大易傳播

2019-10-05 08:50

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

白晝之夜今晚登場 交通管制下午3時啟動

2019-10-05 12:58

男人一生三大榮耀 台東退休師湯華全得到了

2019-10-05 12:45

台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18

知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22

4.2億元打造新箭瑛大橋 合十造型紀念涉水罹難師

2019-10-05 11:17

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

南門市場模擬圖曝光 建築師操刀引入自然光與設計感

2019-10-05 13:11

台中天空霧茫茫 洪慈庸：盧秀燕還只送谷關空氣？

2019-10-05 14:51

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

林右昌陪長輩包水餃 基隆第4家公辦日照中心年底成立

2019-10-05 13:36

侯友宜探訪101歲許歷農 被讚「智勇雙全、冒險犯難」

2019-10-05 12:02

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

雙十連假九份金瓜石恐塞爆 交管及停車資訊看這裡

2019-10-05 12:05

埔里兩大開發案陸續完工 林明溱：帶動就業觀光

2019-10-05 14:06

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14

配合通勤族 基隆跳蛙公車安樂內湖線調整發車時間

2019-10-05 13:16

2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

台南「麻油客棧」擁擠不堪 地方改造豬舍成休憩空間

2019-10-05 17:10

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

影╱埔心國中三校隊 自製超大冠軍帽參拜順澤宮

2019-10-05 16:34

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

劉櫂豪爭取政院補助1.48億元 台東39校近萬學子受惠

2019-10-05 17:01

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

高市岡山丶湖內丶大湖公設保留地解編 撙節市庫37億元

2019-10-05 10:15

公道三新闢道路案安置土地 得於10月7日前向市府申請

2019-10-05 16:20

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top