桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市桃園區風禾公園以滯洪池地形打造遊憩區，50公尺長的滾輪滑梯更是一大亮點，但作為滑梯緩衝的木屑舖面，卻不時因遊戲踢飛、大雨泡水四散，市府連月來有感環境維護不易，最近休園改善，替木屑鋪面披上格網保護，希望減緩木屑流失，減輕養護負擔。

風禾公園經改造後的遊憩區年初開放，滾輪滑梯與磨石子滑梯依滯洪池地形打造而成，很受親子歡迎，但滑梯下方鋪設的木屑軟墊，是由一塊塊木屑鋪地而成，用來減緩滑下滑梯時的衝擊，因來玩滑梯的親子眾多，頻繁使用下減損不少，軟墊厚度也變薄，更讓市府傷透腦筋的是，大雨一來木屑泡水飄散，雨後都得費心封園清理。

桃園市府養工處近日著手進行木屑舖面改善，強調材質不變，除將老舊破損的木屑更新外，更在木屑鋪面上蓋上一層黑色格網，避免又因遊戲活動或大雨來襲，造成木屑嚴重「位移」，由於木屑舖面具備滑梯緩衝功能，養工處也通過測試，確認緩衝能力無虞。

全新改善的木屑鋪面已經完成，風禾公園近日也開放使用，昨已有不少親子把握晴朗天氣，體驗滾輪滑梯等遊戲設備，木屑鋪面更新後，有多加了格網當作保護層後，木屑鋪面變得固定許多，有家長認為，之前走在木屑鋪面上感覺不太穩，改善後感覺安全多了。

風禾公園打造的滾輪滑梯現為桃園唯一，溜完後不少人反映「屁股麻麻、熱熱的」，也覺得滑到屁股痛，市府工務局夏天時本有設計一套坐墊，供民眾取用，但加了坐墊溜速變快，有老人家反應慢因此受傷，加上坐墊管理不易，市府作罷收回坐墊，不開放使用坐墊。