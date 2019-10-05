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用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20聯合報 記者劉星君╱即時報導

國道一號頭份交流道連絡道出口處，僅有兩個直線道與一個右轉道，每到交通尖峰時刻，常造成銜接頭份市中華路、建國路、顯會路交岔口車流嚴重回堵，經常有用路人為搶快下交流道，違規行駛路肩、臨時變換車道。頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。

苗縣府工務處指出，頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣長徐耀昌請立委徐志榮向內政部營建署爭取核定納入前瞻計畫補助辦理，除將匝道拓增一車道外，借由標誌、標線輔助，消除行車動線交織。

工務處指出，高公局在國1南下匝道增設「頭份靠左」及「前方外側車道右轉專用」牌面，搭配路面劃設直行及右轉行車指示箭頭，提早告知駕駛人正確行駛車道，避免車輛至連絡道（124甲）主線再行變換車道，增加車流交織危險。

另外，在124甲線第三、第四車道之間車道線改繪製「單向禁止超車線」，即124甲線往竹南科學園區方向車輛可切換至最外車車道右轉，行駛在南下匝道車輛因已在上游處告知駕駛人最外側為右轉專用車道（往頭份市區車輛請行駛內側車道），因此禁止在最外側車道逕行左轉，以免違規。

工務處指出，有鑒於許多車輛在最內側車道右轉建國路，導致車流交織增加危險性，縣府在內側3車道路面劃設「中華路」、「建國路」標字，配合門架綠底牌面行駛目的地，希望有效解決行車秩序。

工務處提醒，駕駛人行經道路，應確實依現場標誌標線指示行駛，維護行車秩序及安全。

頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一...
頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一...
頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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頭份交流道連絡道（17號道路）拓寬及路面改善工程，縣府工務處完成，除將匝道拓增一車道外，相關行車動線標誌、標線調整完成，用路人行經時多注意。圖／苗縣府工務處提供
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