桃園航空城公司與中華科大簽MOU 攜手航太人才培育

2019-10-05 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園航空城計畫將邁入實質開發，桃園航空城公司持續招商，今天簽署第26個合作備忘錄，在市長鄭文燦、中華科大創辦人孫永慶見證下，由航空城公司董事長王義川、中華科大校長郭承亮完成簽署，雙方將攜手培育航空維修、國際物流人才與推動無人駕駛飛行器認證，也因孫永慶與黑貓中隊的淵源，將合力規畫黑貓紀念公園為航空博物館，保存重要歷史文化。

桃園航空城公司指出，針對航空城產業專區招商，規畫優先引進雲端運算、國際物流、航空輔助相關、生物科技、智慧車輛、綠能等6大產業為主，尤其亞洲客貨運發展快速，飛機維修市場更具潛力，再來航空輔助產業經驗豐厚，都是桃園航空城產專區指標招商產業之一。

桃園航空城公司在與中華航空公司、桃園機場公司、亞洲航空公司陸續完成簽署合作備忘錄後，108年起展開全方位大學策略聯盟計畫，期望與各大專校院建立長期合作與互惠管道，以推動機場與周邊建設之人才培訓為目標，今天下午與中華科技大學簽署產學合作備忘錄。

市長鄭文燦說，市府10月將向內政部提出航空城區段徵收計畫書，預估明年4月完成區段徵收公告，進入實質開發階段，未來由機場公司負責機場園區、第三航廈以及自由貿易區等開發，市府則負責產專區與其他配合航空城的智慧城市規畫，桃園航空城將帶來就業與商機。

目前產專區規畫超過300公頃，也預定於明年4月核定優先發展區，包括安置區、公設區、優先產專區等，市府希望未來強化產學合作，讓桃園不僅作為國際機場的所在地，也是航太產業、航空服務的重要所在地，鄭也認為機場周邊向來寸土寸金，希望各項合作都走得長久。

桃園航空城公司董事長王義川說，中華科技大學是國內唯一以航空為專業的大學院校，其航空機械系為全國最具特色且唯一的科系，對於桃園航空城發展航太產業相當有助益，期盼未來借重其人才，協助桃園航空城的整體發展。此外，中華科技大學總裁孫永慶與黑貓中隊成員淵源深厚，也承諾中華科技大學會全力協助航空城計畫區內黑貓中隊基地的維護與復舊。