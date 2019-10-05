影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗市聯大路（苗30線）是聯合大學二坪山校區通往八甲校區聯絡道路，該道路陡坡、反S型彎道，高低落差大，開學不到1個月，一年級朱姓男大生在聯大路發生事故身亡，聯大學生向縣府陳情。另外，聯大學生自組「還我安全聯大路學生自救小組」校內發起連署，短短4天，逾千名師生、畢業生連署，盼相關單位重視。

苗縣府工務處指出，聯大路從民國99年通車至今年9月底，發生210起事故，全長2.6公里，兩校區高低落差達180公尺，相當於60層樓高。今年辦理聯大路改善評估，5月底召開公聽會聽取地方建議，擬定工程改善方案，經費2.5億，交通部已在9月中旬，將縣府申請全額補助聯大路（苗30線）整體改善計畫案，提報行政院核定中。

開學不到1個月，聯大路發生死亡車禍，聯合大學學生自組「還我安全聯大路學生自救小組」發起「還我安全聯大路」校園連署，2日發起連署，短短4天，有千名師生、畢業生連署，希望相關單位重視，連署到10月14日。

還我安全聯大路學生自救小組召集人、聯大四年級學生羅生昊說，聯大路交通改善長期是學生關注議題。他自製影片，用3D圖像搭配文字，讓大家了解聯大路情況。他說，騎機車往返兩校區區，限速40，「全神貫注」，有時遇颱風前夕，風很大，「幾乎都在飄移」，還曾差點被吹倒樹枝砸到；聯大路「反S型彎道」，傾斜近45度，要緊握煞車，很怕煞車不及。

羅生昊說，聯大路有反S彎、高水泥墩分隔島、寬大的人行道以及較窄的汽機車道，也是師生往返兩校區重要大路，交通流量大。小組提3訴求，盼請縣府重視聯大學生交通安全。

小組提出 3訴求包括，聯大路改善工程八甲往二坪方向人行道廢除，僅保留二坪往八甲人行道，讓道路更寬，才會更安全；對鄰邊坡混凝土壁（擋土結構物），密植七里香、桂花樹等軟枝灌木叢，以防萬一失控碰上混凝土牆，造成重大傷害，也可減少颱風將樹枝吹落擋道的危險；將危險肇事路段的反S型彎道中央分隔島混凝土壁（擋土結構物），改成橡皮輪胎等，軟性材質增加緩衝，減少車禍發生，撞上分隔島傷害。

警方分析聯大路車禍肇事原因，以超速失控與未注意車前狀況為主要肇事原因，肇事熱點，以台13線與聯大路口最多，有95件。