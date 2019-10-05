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2019新創千里馬競賽 5團隊赴美打響桃園新創品牌

2019-10-05 19:16聯合報 記者高宇震╱即時報導

桃園市府青年局與國立中央大學共同舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，透過競賽及一系列前進國際培訓課程，主要以具有「美國市場開發能力」評比，選出5組最具優勝潛力的團隊，於10月2日至4日赴美國舊金山，參加國際創新展（TechCrunch Disrupt SF），並參訪矽谷知名企業，將台灣研發能力行銷到國際，打響桃園新創品牌，協助拓展國際市場。

本次行程由青年局副局長涂淳惠、中央大學產學營運中心副主任胡威文帶領5組團隊前往，5組團是於7月4日的新創千里馬創業競賽126組團隊中脫穎而出，獲得優勝獎金及接受一系列前進國際市場培訓課程，更獲取參加美國國際創新展（TechCrunch Disrupt SF）的機會。

5組團隊中，「IOE萬物聯網智慧科技公司」產品結合車聯網與物聯網發展無線交通號誌系統。「DiDi Point 點點滴滴科技公司」提供互動式智能投影機，讓居家生活更便利。「RE Green環意公司」以環境永續為主軸，使用零廢棄製肥機，推動居家堆肥及園藝，達到食物零廢棄理念。「Papayum 」打造便利的點餐模式，提供店家及消費者全新的用餐體驗。「Midas Touch」為解決鑰匙遺失或忘記密碼等問題，開發電容式指紋感應智慧鎖。參展首日，IOE吸引美國廠商包含TESLA、 UBER、GM等自駕車廠，另有7家創投公司，與7家廠商有意合作。DiDi Point亦有國外廠商表示有興趣。

本次新創開拓市場行程於9月30日展開，一行人前往美國矽谷參訪宏達電北美分公司、Google、ITRI（工研院北美分公司）、Sky Deck （Berkeley大學的加速器）、Plug & Play（加速器）、玉山基金會（ＶＣ創投組織）、10x Innovation lab（加速器）。

美國國際創新展於10月2日開展，今年桃園青年局有別以往，首次與台灣科技新創基地、台灣新創競技場、林口新創園、資策會國際，共同帶領旗下45組新創公司進駐台灣館，向世界展現台灣科技的創新能量。

在10月3日創新展記者會上，駐舊金山台北經濟文化辦事處長馬鍾麟也蒞臨會場，向各國代表致意，也為來自台灣的45個新創團隊加油打氣。涂淳惠、馬鍾麟及科技組長葉至誠會談表示，桃園市府第一次與中央各部會一起參與美國國際創新展，合作展出台灣新創的能量，實為可貴。

馬鍾麟說，期待更多的桃園的新創公司及團隊可以來到舊金山，也歡迎鄭文燦及市府團隊造訪舊金山及矽谷。

青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力...
青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力」為評比，選出5組最具優勝潛力的團隊，赴美參加國際創新展。圖／青年局提供
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「IOE萬物聯網智慧科技公司」產品結合車聯網與物聯網發展無線交通號誌系統，吸引包...
「IOE萬物聯網智慧科技公司」產品結合車聯網與物聯網發展無線交通號誌系統，吸引包含TESLA、 UBER、GM等美國自駕車廠商。圖／青年局提供
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青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力...
青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力」為評比，選出5組最具優勝潛力的團隊，赴美參加國際創新展。圖／青年局提供
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青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力...
青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力」為評比，選出5組最具優勝潛力的團隊，赴美參加國際創新展。圖／青年局提供
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青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力...
青年局與中央大學合作舉辦「2019新創千里馬創業競賽」，以具有「美國市場開發能力」為評比，選出5組最具優勝潛力的團隊，赴美參加國際創新展。圖／青年局提供
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舊金山矽谷青年

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