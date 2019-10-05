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尖石原鄉文健站推老幼共學 蔡英文走訪學泰雅傳統樂器

2019-10-05 18:50聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣尖石鄉梅花部落文化健康站開辦10年，今天「梅嘎蒗老幼共學學堂」開課，學堂老師是梅花國小6年級學童們，帶著泰雅族特有竹管琴和木琴，與70、80歲的長輩們共同交流學習，總統蔡英文前往參與，跟著小朋友開心學樂器。

梅花部落文健站設立在基督教長老教會的梅花教堂內，開辦已經有10年，每天都安排不同課程，讓部落長輩獲得長照的服務，而今天開課的學堂採「老幼共學」模式，由11名梅花國小6年級的小朋友們，與30名長輩一起交流竹管琴和木琴，讓長照活動課程更多元。

梅花國小校長何崧瑀說，「梅嘎蒗老幼共學學堂」是一種生命教育，今天與長輩互動的學童們，大多是學校成立7年的「山瀨打擊樂團」的團員，該樂團主要使用的樂器就是泰雅族特有的打擊樂器「竹管琴和木琴」。

何崧瑀指出，課程中教長輩學習看簡單的簡譜，讓長輩可以和小朋友們一起演奏傳統歌曲織布歌、歡樂歌等，透過這樣的演奏，長輩或許會想起更多古調，再傳承給小朋友們，是相當有意義的課程。

蔡英文今天早上出席尖石鄉4項工程啟用典禮，也特別在啟用典禮前到梅花部落文健站參與這項長照活動，在小朋友的指導下，也學會用木琴演奏一小段簡單的織布歌，現場氣氛溫馨熱絡。

總統蔡英文今天到梅花部落文健站參與這項長照活動，在小朋友的指導下，也學會用木琴演...
總統蔡英文今天到梅花部落文健站參與這項長照活動，在小朋友的指導下，也學會用木琴演奏一小段簡單的織布歌。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣尖石鄉梅花部落文化健康站開辦10年，今天正式開課「梅嘎蒗老幼共學學堂」，學...
新竹縣尖石鄉梅花部落文化健康站開辦10年，今天正式開課「梅嘎蒗老幼共學學堂」，學堂老師是梅花國小6年級學童們，帶著泰雅族特有竹管琴和木琴，與7、80歲的長輩們共同交流學習。記者陳斯穎／攝影
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梅花長照蔡英文

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