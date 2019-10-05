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出國比賽「愁」錢 大成國中籃球校隊賣馬克杯圓夢

2019-10-05 16:20聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少學生家境困難，教練也認為與國外選手切磋的機會難得，因此與校方製作了籃球隊專屬馬克杯來義賣，幫學生分擔須支付的經費。

桃市大成國中是市內唯一有甲組男、女籃球校隊的學校，不少學生慕名遠道就讀，今年獲大陸邀請參加「2019 中國第二屆冬季國際青少年籃球賽」，目前有大陸、馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓等國家確定參賽，教練宋然診說，能與國外選手切磋機會難得，除了希望帶著學生出去見世面外，參加邀請賽也是在「以賽代訓」，一邊調整球隊狀態，準備之後將要到來的國中籃球聯賽。

這次大成國中男、女籃球校隊會各自派出一隊出國參賽，估計需要花費34萬元，不過由於許多學生家境有困難，宋然診和校方因此做了許多大成國中籃球隊專屬馬克杯，賣給願意支持這群學生打球的家長及大眾，將在大成國中學務處中開賣，自14日起至11月20日結束，宋然診說，為了讓學生深刻了解經費補助相當可貴，打算將在廣場或公園中租下攤子，讓學生自行想辦法販售馬克杯籌錢。

至於首次和國外選手較勁，是否有準備特別戰術？宋然診表示，學生第一次和國外選手對戰，沒經驗的情況下抱持平常心打球就好，目前沒有特別的戰術規畫，不過有提醒學生要秉持認真的心態去迎戰。就讀國三體育班的鄧伊汝，對於將要和國外選手對戰，她表示心裡相當雀躍，直呼「這樣就可以檢測一下平時自己的實力如何」，非常期待這躺旅程。

桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少...
桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少學生家境困難，教練與校方打算販售籃球隊專屬馬克杯，幫學生分擔須支付的經費。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少...
桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少學生家境困難，教練與校方打算販售籃球隊專屬馬克杯，幫學生分擔須支付的經費。記者陳夢茹／攝影
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桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少...
桃園市八德區大成國中12月底受邀出國參加籃球賽，不過由於非官方賽事不予補助，不少學生家境困難，教練與校方打算販售籃球隊專屬馬克杯，幫學生分擔須支付的經費。記者陳夢茹／攝影
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出國馬來西亞義賣

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