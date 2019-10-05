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衛福部長訪「勇腳人瑞」 養生秘方是作息規律加多動

2019-10-05 16:14聯合報 記者王駿杰╱即時報導

重陽節前夕，衛生福利部長陳時中今到新竹市探望百歲人瑞王炎生，並致贈總統府敬老狀及金鎖片，新竹市副市長沈慧虹也代表市府致贈6千元禮金及禮品；王炎生即便滿百歲，身體仍硬朗，至今仍會每天騎腳踏車在住家附近繞繞，是「勇腳人瑞」，他也大方分享長壽秘訣，就是「作息規律、身體多動」。

王炎生早年受過日本教育，曾被徵召至海南島當兵，之後歷經一番坎，坷輾轉自廣東平安返國。王炎生於民國60年代曾當過里長，也當過農會代表、水利會代表、調解委員等，人生經歷多采多姿。

王炎生平時會騎腳踏車在住家附近繞繞，和鄰居家訪聊天；每周二固定去香山社區關懷據點，參加各種活動。家人說，王炎生作息非常規律、喜歡吃麵食，特愛吃香蕉， 「作息規律、多動動」就是他的養生秘訣。

陳時中說，今年全國共有3677名百歲人瑞，比去年增加397位，成長將近12％，這不僅象徵臺灣醫療衛生與社會經濟的進步，更是人民生活水準與健康提升的最佳見證。

沈慧虹說，市府重視轄內每位年長者的身心健康，推動各項敬老的服務措施，包含已成立54個共餐食堂、提供免費全口活動假牙、免費健康檢查、續發3千元安老津貼、重陽敬老禮金2千元等措施，今年的遠見雜誌縣市總體競爭力調查，其中，社福指標新竹市排名全國第1，期盼年長者能在竹市過得更健康更幸福。

衛生福利部長陳時中今到新竹市探望百歲人瑞王炎生，並致贈總統府敬老狀及金鎖片，新竹...
衛生福利部長陳時中今到新竹市探望百歲人瑞王炎生，並致贈總統府敬老狀及金鎖片，新竹市副市長沈慧虹也代表市府致贈6千元禮金及禮品。圖／市府提供
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