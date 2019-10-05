朱立倫邀魯明哲做公益 重陽節贈千付老花眼鏡

2019-10-05 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



銀光未來創新協會創辦人朱立倫，今日特別回到家鄉桃園，邀請國民黨中壢區立委參選人魯明哲一同做公益。圖／朱立倫辦公室提供 分享 facebook 為慶祝重陽節，銀光未來創新協會創辦人朱立倫，今日特別回到家鄉桃園，邀請國民黨中壢區立委參選人魯明哲一同做公益，結合善心人士資源，廣招19家眼鏡行加入，提供長輩專業驗光配鏡服務，免費贈送千付老花眼鏡。

「10個人有9個人都是在夜市、菜市場買眼鏡」朱立倫說，長輩未經過專業驗光配的眼鏡戴久可能出現暈眩，更可能錯失治療黃金時間，因視力模糊不一定是老花，也可能是白內障、慢性青光眼等眼疾。因此，106年任新北市長時，推動「免費老花眼鏡」創新計劃，募集善心捐款，沒花公家一毛錢，藉由專業驗光師及醫師，免費為長輩正確配老花眼鏡，更即時做眼睛檢查，若篩檢眼疾，提醒長輩做進一步治療。

今年度，除新北市持續推廣，更透過銀光未來創新協會拓展至宜蘭縣、雲林縣及台東縣，目前已超過16萬人受惠。今天到桃園，未來還會到台北和南部縣市。

除了推廣免費老花眼鏡，朱立倫一大早先陪同魯明哲到中壢走看建設，及品嘗有名的「士校麵」，來一場「早餐會麵」直播，品嘗眷村美味，跟粉絲聊天。朱立倫也提到，過去當桃園縣長時，魯明哲也剛當選桃園縣議員，在議會問政認真又專業，後來當選中壢市長，政績也相當卓越，未來一定會是稱職的立法委員。

針對香港禁蒙面法今日生效的後續效應，朱立倫說，這幾天香港的情勢快速惡化，一直非常擔憂，堅定支持香港民眾的民主、自由、人權、法治。呼籲港府要真正拿出誠意，快速跟民眾溝通，化解問題，避免對立升高。