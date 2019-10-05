苗栗水稻好發白葉枯病 農業處提醒最近風大易傳播

2019-10-05 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣水稻正值分蘗盛期，是水稻白葉枯病的好發期間，目前部分田區發生葉緣波浪狀的枯黃病徵，加上今年9月苗縣多處風大，白葉枯病容易受風摩擦的葉片而入侵危害及傳播。記者劉星君／翻攝 分享 facebook 苗栗縣水稻正值分蘗盛期，是水稻白葉枯病的好發期間，目前部分田區發生葉緣波浪狀的枯黃病徵，加上今年9月苗縣多處風大，白葉枯病容易受風摩擦的葉片而入侵危害及傳播，為避免受害造成後續水稻稔實率不佳，農業處籲請農友加強防治作業。

農業處農務科指出，水稻白葉枯病是細菌性病害，主要危害葉片或葉鞘，受感染時常在離葉尖數公分處的葉緣出現水浸狀小斑，然後逐漸延長而成二側波浪狀枯黃病葉。細菌會在葉緣水孔溢泌菌泥，會隨人員走動或雨水傳播，故籲請農友避免於露水未乾時進行噴藥與田間工作以降低此病害擴散。

農務科指出，推薦防治對策，常發病地區及風大地區避免種植感病品種；勿用手拔及剪除水稻葉尖，以避免病原菌由傷口侵入；避免行株距過窄，容易不通風溼度較高；合理化施肥，避免過量氮肥；清除田間雜草；雨後及露水未乾前避免噴藥或進入田區，以減少人為傳播病菌；發病稻田翻耕後浸水二周以上，降低下期初次感染源。