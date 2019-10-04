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桃園韓粉爆民進黨免費請吃海產 綠營：造謠抹黑

2019-10-04 21:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

有韓粉日前受媒體採訪時爆料，在桃園後火車站一間海產店吃海產，3個月都不用錢，並稱...
有韓粉日前受媒體採訪時爆料，在桃園後火車站一間海產店吃海產，3個月都不用錢，並稱都是民進黨出的錢，並比出3的手勢，對此桃園市民進黨部發聲明否認。圖／取自中天新聞畫面
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韓粉日前受媒體採訪時爆料，在桃園後火車站一間海產店吃海產，3個月都不用錢，並稱都是民進黨出的錢。對此，民進黨桃園黨部今天在臉書發出公開譴責聲明，主委張火爐說，此事完全是無中生有的造謠抹黑，要求該名劉姓婦人立刻澄清道歉，否則將採取法律行動。

為何傳出請吃海產消息？民進黨籍市議員余信憲說，近日在桃園尚青海鮮餐廳舉辦的餐會，都是桃園市的老人會或長青會所舉辦的重陽敬老餐會，各級民代不論黨派為表示對長者的尊敬且尊重，都會派人到場參加致意，他也強調，「為了選舉，為了自己的私心抹黑其他人、其他政黨，這樣真的對台灣是的好嗎？」指韓粉潑糞式抹黑民進黨，無益於國民黨的選情。

一名劉姓婦人為高雄市長韓國瑜支持者，她日前接受電視新聞採訪，在鏡頭前氣憤地向記者表示，「我要講一件很氣的事，桃園後火車站一間吃海產，三個月都不用錢，都是民進黨出錢的錢」，並說該間海產店叫尚青海產店，要大家可以去吃海產，可以一毛錢都不要花。

對此，民主進步黨桃園市黨部在臉書發出公開譴責聲明，強調劉姓婦人說法是無中生有的造謠抹黑，黨部強烈譴責散播不實謠言者，並保留法律追溯權，黨部主委張火爐也認為劉姓婦人於媒體散佈不實情事，此為造謠抹黑，請立刻澄清道歉，否則將採取法律行動以昭公信。

民進黨韓國瑜韓粉

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