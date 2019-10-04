苗縣推展無人機 無人植保機可望應用農業領域

2019-10-04 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗縣府積極推動無人機應用，今在銅鑼鄉九湖村杭菊第1產銷班，擧辦無人植保機模擬噴灑農業資材觀摩活動，推廣無人機運用在農業，解決人力缺工、施藥安全、農藥減量等，改善生產環境，確保消費者食的安全。

苗縣農業處配合銅鑼鄉農會今擧辦安全用藥講習宣導說明會，辦理無人植保機模擬噴灑農業資材觀摩活動，由銀通無人機科技公司介紹無人植保機的功能。現場操作手地面遙控及GPS定位實際操控，讓農民了解無人植保機，不但克服田間地形及人力噴藥不便性的問題，且遠距離操控，大幅降低農藥中毒現象。

銀通無人機科技公司今示範觀摩的無人植保機，每小時作業40至60畝，每天可達400至600畝，是人工40多倍，噴灑的藥非常霧化，可使葉片正反面著藥，讓作物均勻吸收，大幅提高防治效果及農藥利用率，比傳統人工噴藥節約50％的農藥、90％的用水量。

銅鑼鄉農會總幹事曾義孝說，無人機省工，施用藥時可以保持距離等優點，往後會派人受訓，考取無人機相關證照，持續推展。

苗栗縣長徐耀昌說，銅鑼鄉杭菊種植面積居台灣之冠，成為台灣農業新亮點，但農村人口外流及高齡化問題，面臨嚴重缺工，政府輔導農業機械化，每當需要大量農業人力時，往往找不到人手協助。

苗栗縣推動無人機運用，推廣層面進入實務運用，獲中央支持在苗栗市河濱公園設置全國首座無人機考照場。