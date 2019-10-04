桃園清潔隊儲備隊員將落日 鄭文燦：明年轉正式

2019-10-04 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府環境清潔稽查大隊現有2580名清潔隊員，其中有195名儲備隊員非正式隊員，環保局3大工會近年多次反映，儲備隊員與正式隊員同工卻不同酬，月薪少1萬元，特休、福利等待遇也有落差，市長鄭文燦今天下午宣布儲備隊員落日，明年將擇優儲備隊員轉正職，環保局也計畫再增加171名正式員額，若獲議會支持，明年下半年將再度對外辦理招考。

市長鄭文燦上任後推動清潔隊員公開招考，5年來2次公開招考，皆為招考儲備隊員，第一次招600人，第二次則有300人，環保局招考時強調，桃園每年約80到100名清潔隊員退休，將視隊員退離職狀況進用考上的儲備隊員，原則3年內進用完畢，但仍讓基層隊員頗有微詞。

桃園環保局工會總幹事彭宏達說，工會成立之初就開始爭取儲備隊員轉正，因為儲備隊員雖好不容易考進清潔隊，但實則為掛羊頭賣狗肉的臨時人員，薪資、特休都是比照勞基法，不如清潔隊員為廣義的公務員，保障較多，由於正式員額有限，至少等得兩、三年才能轉正。

彭宏達說，已獲悉市府將轉正儲備隊員，並計畫增加171名正式隊員的訊息，工會樂觀其成，但工會認為桃園人口仍不斷增加，尤其學生、移工外來人口多，桃園每名清潔隊員人力要服務847人，負擔重於雙北、高雄與台中，明年若順利增加正式員額，但其實仍不足夠，應該比照北市每名隊員服務568名市民的負擔最恰當，建議桃園清潔隊員應增至4千人。