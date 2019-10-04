詹江村爆桃園橋梁全由萬喬豐檢測 桃市府發聲明駁斥

2019-10-04 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



南方澳跨港大橋坍塌後接連爆出橋梁檢測爭議，尤其負責南方澳橋梁檢測的健行科大陳明正教授團隊備受關注，桃園市議員詹江村還在臉書加碼爆料，指桃園市的橋梁檢測也都由陳明正的萬喬豐公司承包，讓桃園人感到害怕，對此市府晚間發出聲明，駁斥詹的說法，表示桃園市橋梁巡檢與審查為不同公司分別執行，萬喬豐公司負責監審，檢測則由其他廠商執行。

綽號「村長」的詹江村在臉書發文指，桃園市所有橋梁檢測，剛好都是萬喬豐公司得標，董事長也是陳明正，跟南方澳大橋檢測公司同一家。南方澳大橋最重要的鋼索，都沒有檢查，甚至有些部分用目測方式檢查，還說「民進黨新潮流到底在幹什麼？桃園人你不害怕嗎？」

詹江村的發文掀起不少網友討論，憂心桃園橋梁通行安全，對此，桃園市政府新聞處今天晚上發出3點聲明，直言若議員說法錯誤恐讓民眾恐慌，對於桃園的交通安全沒有任何幫助。

新聞處長詹賀舜說，桃園市橋梁巡檢與審查為不同公司分別執行，議員所指的萬喬豐公司是負責審查，檢測則是其他廠商執行，詹議員指桃園的橋梁由萬喬豐檢測是錯誤的說法。

桃園市內總計1063座橋梁，每2年辦理1次橋梁定期檢測，平時也會以每季至少1次為原則進行巡查，如遇颱風、豪雨或地震等災害發生後也會特別檢測，確保橋梁結構安全無虞，目前 市府統計市內需優先維修橋梁共55座，其中45座完成維修、剩餘10座預計年底可全部完成。

詹賀舜強調，交通安全至關重要，歡迎議員關心橋梁的安全，但請不要以影射及混淆視聽的方式危言聳聽，若因此誤導民眾引發恐慌，對於桃園的交通安全沒有任何幫助。