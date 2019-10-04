詹江村爆桃園橋梁全由萬喬豐檢測 桃市府發聲明駁斥
南方澳跨港大橋坍塌後接連爆出橋梁檢測爭議，尤其負責南方澳橋梁檢測的健行科大陳明正教授團隊備受關注，桃園市議員詹江村還在臉書加碼爆料，指桃園市的橋梁檢測也都由陳明正的萬喬豐公司承包，讓桃園人感到害怕，對此市府晚間發出聲明，駁斥詹的說法，表示桃園市橋梁巡檢與審查為不同公司分別執行，萬喬豐公司負責監審，檢測則由其他廠商執行。
綽號「村長」的詹江村在臉書發文指，桃園市所有橋梁檢測，剛好都是萬喬豐公司得標，董事長也是陳明正，跟南方澳大橋檢測公司同一家。南方澳大橋最重要的鋼索，都沒有檢查，甚至有些部分用目測方式檢查，還說「民進黨新潮流到底在幹什麼？桃園人你不害怕嗎？」
詹江村的發文掀起不少網友討論，憂心桃園橋梁通行安全，對此，桃園市政府新聞處今天晚上發出3點聲明，直言若議員說法錯誤恐讓民眾恐慌，對於桃園的交通安全沒有任何幫助。
新聞處長詹賀舜說，桃園市橋梁巡檢與審查為不同公司分別執行，議員所指的萬喬豐公司是負責審查，檢測則是其他廠商執行，詹議員指桃園的橋梁由萬喬豐檢測是錯誤的說法。
桃園市內總計1063座橋梁，每2年辦理1次橋梁定期檢測，平時也會以每季至少1次為原則進行巡查，如遇颱風、豪雨或地震等災害發生後也會特別檢測，確保橋梁結構安全無虞，目前 市府統計市內需優先維修橋梁共55座，其中45座完成維修、剩餘10座預計年底可全部完成。
詹賀舜強調，交通安全至關重要，歡迎議員關心橋梁的安全，但請不要以影射及混淆視聽的方式危言聳聽，若因此誤導民眾引發恐慌，對於桃園的交通安全沒有任何幫助。
依據政府電子採購網決標公告，108年度桃園市橋梁檢測及巡查評估成果品質監審委託技術服務由萬喬豐顧問公司得標，為橋梁檢測工作監審廠商，並非橋梁檢測廠商，桃園市近3年的橋梁檢測廠商，分別為108年度川耘工程技術顧問公司、佺葉工程顧問有限公司；107年度川耘工程技術顧問公司；106年度川耘工程技術顧問公司與華光工程技術顧問有限公司。
留言