八德往返雙北不用擠！ 新公車路線「715B」11月起試辦

2019-10-04 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德區目前約有近20萬人口，更是桃園密度第二高的行政區，自八德往返雙北的市區公車供不應求，除目前有的713、715、715A、716、717等5條公車路線可到新北市的捷運永寧站外，經立法委員趙正宇與市府協調後，將於11月1日起試辦「715B、八德－捷運永寧站（經興豐路）」路線市區公車。

八德有不少民眾抱怨，通勤雙北卻常等不到公車，相當不便，立法委員趙正宇接獲陳情後，隨即與桃園市政府、統聯客運協調試辦為期3個月的「715B」市區公車路線， 路線由八德區溪濱公園站發車，沿途行經建德路、豐德路、豐田路（新增站點）、興豐路、長安路、和平路，最後轉福德一路上國道二號接國道三號，最後到達終點站新北市捷運永寧站。

趙正宇指出，鑑於行經八德大湳的市區公車713、715、715A、716、717路線，與八德現行市區公車部分路線重疊，為舒緩不時滿載的情形，「715B」市區公車將於11月起試辦3個月，乘車率若達標，未來則可成為正式路線，將有助提升八德興豐路沿線以及八德擴大都市計畫重劃區通勤族便利，在捷運綠線未完工前，更可與各線市區公車形成便捷交通網絡。