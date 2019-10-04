影／苗縣西湖鄉琉璃蟻入侵 全鄉幾乎淪陷 除蟻大作戰

2019-10-04 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



飽受蟻害！苗栗縣西湖鄉深受雙疣琉璃蟻困擾，最早在2012年入侵，當時僅在西湖鄉的龍洞村，五湖村，然而近期卻越來越嚴重，蔓延到全鄉，三湖村、湖東村都有黑蟻出沒，甚至蔓延到學校，居民形容，黑蟻進入臥室，睡覺睡不安穩，爬滿整床。

立委陳超明接獲多名鄉親反映雙疣琉璃蟻害未見消退，陳超明今上午邀集農委會、環保署、衛福部、教育部及苗栗縣政府、西湖鄉公所等單位會勘，了解蟻害成因並研擬杜絕擴散。

西湖鄉環境屬農村結構，是本土種雙疣琉璃蟻容易大量繁殖場域，西湖鄉公所針對琉璃蟻害雖曾委請專家學者協助防治，但民眾仍反應無論噴多少殺蟲劑、火攻都沒用，肆虐範圍更逐漸擴大。

蟻酸會使傷口潰爛造成腫痛搔癢，對居民生活品質有極大影響，甚至已侵入校園，危及學童人身安全及教學品質，若不趕緊找出原因對症下藥，恐怕難逃全鄉淪為蟻災區，甚至擴及其他鄉鎮。

西湖國中、五湖國小也都遭蟻害入侵，老師將車停在樹下，下班要開走時，車上整車都是滿滿的琉璃蟻；農作物也也爬滿琉璃蟻，96歲阿婆採絲瓜被瓜藤掉落的整戳琉璃蟻咬傷，皮膚發炎化膿；西湖國中二年級學生說，教室也有一些，會沿著手慢慢爬上來，咬到會痛。

農委會動植物防疫檢疫局主任秘書張經緯說，今天現場會勘後，琉璃蟻實際情況比想像中嚴重，針對琉璃蟻防治，農委會主導，配合環保署、教育部，成立專案小組，整體性防治工作，針對農地、校園與公所通報熱區，編列預算。