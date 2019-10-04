原民學生自製「竹吉他」成亮點 評審好奇：真的可彈？

2019-10-04 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



「第二屆原住民重點學校新校園運動」9月底於台中文化部文化資產園區舉行績優學校評選暨頒獎典禮，桃園市復興區霞雲國小推出「優霞雲U-habun」在地課程，以耆老說故事、創作原住民語故事繪本，最令人驚豔的是善用在地素材，以竹子做出創意童玩，還有讓評審眼睛為之一亮的「竹吉他」，成為桃市偏鄉校園的亮點。

「優霞雲U-habun」在地課程，善用在地素材ruma (竹子)，從耆老說故事、創作出國語、英語、泰雅族語共3語的故事繪本，甚至還有竹製手作系列創意童玩，讓霞雲國小從中脫穎而出，霞雲國小校長羅幼蓮表示，尤其由學生自創的「竹吉他」更是大受好評，她指出，設計者是就讀國小六年級的施愷奕，平時就對音樂與跳舞感興趣的他，利用自主研究時間及學校創客maker課程進行研發。

當天在評選暨頒獎典禮時，評審也好奇追問「這竹吉他可以彈嗎？」當場彈了幾個旋律給評審看後，受到正面肯定與鼓勵，「竹吉他」也將於下個月參加桃園市「中小學發明展選拔暨展覽會」，羅幼蓮說，一系列的在地課程中，涵蓋藝文、美學及創客精神特色，不僅國小有原民特色課程，附幼也有，但課程稍微不同，附幼著重於竹製的童玩、陀螺，和認識傳統竹筒飯的製作過程。