表揚全國模範清潔隊員 陳建仁力推環保署「4好」福利

2019-10-04 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



10月25日為清潔隊員節，環保署今天下午提前在桃園展演中心舉辦全國模範清潔人員頒獎典禮，表揚100名清潔隊員，今年還擴大選拔28名資深隊長、資深隊員與特殊貢獻者由副總統陳建仁頒獎，獲獎者分別在公廁清潔、車輛維修、垃圾掩埋、掃街清運等領域都有傑出表現，陳肯定全年無休的清潔隊員勞苦功高，是讓台灣能有乾淨環境與環保觀念的最大功臣，

全國有3萬3209名清潔隊員，環保署連年辦模範清潔隊員頒獎典禮，今年擴大頒資深隊長、隊員及特殊貢獻隊員等128個獎項，環保署逐一送上以廢玻璃製成的玻璃獎座，並邀來全台唯一以清潔隊員組成的桃仔園合唱團獻唱，市府也安排桃園3天2夜之旅，明天將參訪農博。

陳建仁致詞說，蔡英文總統上任後，一直非常關心第一線清潔人員的照顧措施，責請環保署務必要提供清潔隊員好穿、好洗、好洗、好住的福利；「好穿」是要給清潔隊員穿著透氣、排汗舒爽，且具有多功能又輕便安全的防護工作服裝，保障同仁執勤安全，提升工作效率。

「好洗」就是要提供自助式的沐浴，還有盥洗設備、洗衣機等等，讓清潔同仁在汗流浹背，辛苦忙碌了一整天以後，可以乾乾淨淨回家，也維護清潔工人健康清新的形象；「好行」就是除了請環保署協助各環保機關汰換老舊環保機關車輛，讓大家工作更安全方便又有效率；

至於「好住」請環保署規畫改善隊部工作環境，還有休息的空間，提升清潔隊部的形象。

桃園市有9人獲選為全國模範隊員、1人為特殊貢獻隊員；觀音區中隊員李艾凌為全台10名特殊貢獻獎者的唯一桃園代表，服務年資29年的她現為觀音保障垃圾掩埋場班長，為降低掩埋場自燃風險，時常踏遍垃圾山巡查，也建立防火線、垃圾分堆，堪稱垃圾掩埋場守護者。

「艾凌工作認真，認真到要她回家都不回家」，觀音區中隊長蔡承武說，保障垃圾掩埋場是桃園轄內規模最大掩埋場，每逢焚化爐歲修，桃市有半數垃圾全進場掩埋，因此自燃風險大增，他們嚴加巡查、擬定策略，尤其艾凌是觀音人，也負責安撫居民，5年來不曾抗爭過。