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台中肥料廠長失聯 竟墜入大型肥料桶命危

影／地上黑壓壓一片螞蟻 誤以為舖了黑地板

2019-10-04 16:39聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣西湖鄉近年飽受疣胸琉璃蟻危害，蟻群侵入住家、學校、農田，鄉公所數年前曾請專家協助防治，蟻害一度減輕，但今年情況又變得嚴重，立委陳超明今天邀農委會動植物防疫檢疫局等相關單位實勘多處地點，都可見成群琉璃蟻出沒，比原本了解情況還嚴重。

針對西湖鄉琉璃蟻危害，防疫局表明將成立專案小組通盤檢討，會同環保署、教育部等相關單位共同因應，針對農地、校園及鄉公所通報熱區，編列預算以非農藥生物製材投藥，並設立示範輔導點、針對防治方式進行宣導演練。

陳超明上午會同防疫局、縣府農業處、教育處及西湖鄉公所、苗栗區農業改良場等單位會勘西湖國中、五湖國小等地蟻群危害情況，部分地點蟻群密密麻麻，連勘察人員看了都「頭皮發麻」。

鄉公所農業課表示，將近10年前西湖鄉五湖村開始出現琉璃蟻危害，後來範圍逐漸擴大到其他村落，蟻群從住家牆面、天花板等各種通道侵入住家，有鄉民睡夢中發癢驚醒，發現手臂爬滿螞蟻，生活飽受干擾。

「不注意看還以為地上舖了黑地毯! 」五湖國小周邊有許多竹林、雜林、農田，近年來琉璃蟻侵入校園的數量驚人。學務組長賴微于說，他一年前到校服務時，見蟻群侵入電腦教室等專科教室，滿地到處爬，連置物櫃裡每格層板都有一個蟻窩，他乍看地板一片黑壓壓，還誤以為是地毯，因為螞蟻實在太多，讓師生都受不了，上課常得忙著驅趕身上、手上的螞蟻，電腦教室還因此敲開地板清理、噴殺蟲劑，現在數量僅剩十分之一，但感覺還是很多。

防疫局人員表示，疣胸琉璃蟻是台灣本土性蟻類，近年在南投國姓、集集、中寮及苗栗西湖等鄉鎮都有大量族群，侵入農地、住家，干擾農事操作，也喜愛在居家隔間夾板築巢，造成居民生活困擾。

西湖鄉公所表示，之前專家建議居民以蔗糖水加硼酸自製低毒性餌劑誘殺，但也有鄉民反映這類餌劑在夏天易腐敗變質，蟻群就不會再食用，盼學術單位、專家能協助調配新的餌劑協助除蟻。

苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群，每天還得清...
苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群，每天還得清掃一堆蟻屍。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群入侵，立委陳...
苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群入侵，立委陳超明今天邀農委會動植物檢疫防疫局等單位會勘。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群。記者胡蓬生...
苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群。記者胡蓬生...
苗栗縣西湖鄉五湖國小疣胸琉璃蟻入侵嚴重，校園、教室多處角落都可見蟻群。記者胡蓬生／攝影
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陳超明農地教育部

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