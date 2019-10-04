聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



迎接光輝十月，聯合報獨家與肯德基合作，推出「秋日野餐趣」剪好康活動，即日起到10月20日止，剪下報紙優惠券到門市購買指定商品即享驚喜折扣，憑券現省79-196元，好康只在聯合報及聯合晚報。

「秋日野餐趣」共有5個組合餐點，折扣幅度52折到6折不等。「秋日獨享餐」內含1個咔啦雞腿堡+兩顆原味蛋撻+1杯百事可樂(小)原價190元，優惠價100元；「秋季好食雞」有兩塊咔啦脆雞+1份勁爆雞米花(大)+兩顆原味蛋撻+兩杯冰紅茶(小)原價273元，優惠價149元。

「楓狂美味獨享餐」含1個上校經典脆雞堡+1支經典玉米+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)原價178元，優惠價99元。「國慶快樂獨享餐」有8塊上校雞塊+1塊咔啦脆雞+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)原價204元，優惠價115元。「雙十節派對餐」含5塊雞(桶)+1份點心盒(勁爆雞米花+香酥脆薯)+3顆原味蛋撻+3杯冰紅茶(小)原價501元，優惠價305元，買愈多省愈多。