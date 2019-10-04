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聯合報攜手肯德基 多款組合餐剪報享優惠

2019-10-04 15:57聯合報 記者許玉娟╱即時報導

迎接光輝十月，聯合報獨家與肯德基合作，推出「秋日野餐趣」剪好康活動，即日起到10月20日止，剪下報紙優惠券到門市購買指定商品即享驚喜折扣，憑券現省79-196元，好康只在聯合報及聯合晚報。

「秋日野餐趣」共有5個組合餐點，折扣幅度52折到6折不等。「秋日獨享餐」內含1個咔啦雞腿堡+兩顆原味蛋撻+1杯百事可樂(小)原價190元，優惠價100元；「秋季好食雞」有兩塊咔啦脆雞+1份勁爆雞米花(大)+兩顆原味蛋撻+兩杯冰紅茶(小)原價273元，優惠價149元。

「楓狂美味獨享餐」含1個上校經典脆雞堡+1支經典玉米+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)原價178元，優惠價99元。「國慶快樂獨享餐」有8塊上校雞塊+1塊咔啦脆雞+1顆原味蛋撻+1杯冰紅茶(小)原價204元，優惠價115元。「雙十節派對餐」含5塊雞(桶)+1份點心盒(勁爆雞米花+香酥脆薯)+3顆原味蛋撻+3杯冰紅茶(小)原價501元，優惠價305元，買愈多省愈多。

主辦單位表示，優惠券使用期限至108年10月20日止，單一商品限用一張，不可與其他優惠方案併用。若同時有兩張以上優惠券，不得併用，且一經使用立即失效，不得重複使用亦不得要求退換現金，逾期作廢，使用後由肯德基回收，活動詳情請見10月4日到10月20日聯合報及聯合晚報「肯德基」剪好康注意事項。

肯德基推出的超值組合餐適合多人分享。記者許玉娟/攝影
肯德基推出的超值組合餐適合多人分享。記者許玉娟/攝影
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「秋日野餐趣」活動開跑，憑券現省79-196元，好康只在聯合報及聯合晚報。圖/主...
「秋日野餐趣」活動開跑，憑券現省79-196元，好康只在聯合報及聯合晚報。圖/主辦單位提供
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肯德基野餐國慶

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