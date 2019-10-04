元智捐南洋北流獎學金 希望留住外生效力資通訊產業

2019-10-04 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



108學年「南洋北流台北市 ICT 南鑽人才匯流計畫」歡迎會由台北市政府主辦，今日上午於元智大學舉行，活動由元智大學校長吳志揚代表遠東集團捐贈台北市政府「南洋北流計畫」獎學金新台幣 300萬元，期盼帶動更多企業參與計畫，吸引優秀國外人才來台就學，畢業後留在台灣資通訊(ICT)產業工作，提供產業國際競爭力。

北市府為歡迎參加計畫的學生，並感謝企業之參與，辦理年度歡迎會。台北市長柯文哲也親自蒞臨會場，接受校長吳志揚代表遠東集團捐贈市府新台幣 300萬元南洋北流計畫獎學金，期盼帶動更多企業支持計畫。

計畫是為吸引印度、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓、泰國等國際優秀人才來台就學，畢業後於台灣 ICT 企業工作，提供台灣產業國際布局及市場競爭力。

遠東集團響應計畫，捐贈東南亞地區修讀ICT領域的碩博士學生獎學金，由吳志揚代為捐贈。吳志揚表示，元智有許多外籍生，其中不乏東南亞外籍生，元智以資通訊ICT聞名，很多外籍生指名來元智選讀工程、電資、通訊，今日除捐贈獎學金，也歡迎更多外籍生來元智就讀，畢業後留台工作，一起為台灣ICT產業努力。