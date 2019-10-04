啟赫營造傳跳票、下包跳腳 桃園多項公共工程受波及

2019-10-04 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



曾獲公共工程金安獎的啟赫營造承包近5年來，承包中央與地方22項公共工程，最近傳出財務周轉不靈跳票，桃園市北區青少年活動中心統包工程、中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程、八德外役監擴建工程都受波及，立委陳學聖、市議員劉茂羣今在議會國民黨團開記者會，直指工程因此停擺，形同鄭文燦政策跳票，要市府處理追究廠商相關責任。

市府新建工程處長曾清祥說，啟赫營造9月25日跳票、並未出工，目前市府依相關要點，昨天已和共同投標廠商討論繼受價問題，積極處理當中，希望影響降到最低「目標3個月內能解決」，市府也會嚴格把關工程款項，最壞打算是終止契約，但市府會努力不走到這一步。

啟赫營造在桃園施作2項公共工程，分別為契約金額3.07億元的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程，施工進度99%，原訂10月底完工，另項為7.98億元的中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程進度11.54%，預計110年2月完工，市府評估因啟赫營造跳票，可能工期會再往後延3個月，據悉，法務部的八德外役監擴建工程也受影響延宕。

市議員劉茂羣今與立委陳學聖等人開記者會揭露此事，劉說，自己接到小包承情，指八德的北區青少年活動中心停工，地方對此都相當憂心，不滿工程進度再往後延，她質疑啟赫營造涉嫌「以工程養工程」就與民間互助會手法相同，合理懷疑該廠商因此周轉不靈，傳跳票。

劉說，啟赫營造近年承包桃園市政府相關工程就有7項，包括桃園市北區青少年活動中心統包工程、中壢地政事務所暨過嶺社會綜合福利中心新建工程、桃園區國民運動中心、桃園市龍潭區高原國小新建校舍、公24公園暨多目標使用地下停車場新建工程、桃園市中壢區自強多目標立體停車場興建工程、2016台灣燈會場地設施建置工程，其中剛完工的中壢區自強多目標立體停車場就傳出啟用後竟有工程缺陷，挨批「豆腐渣」，施工品質不良，令人擔憂。

立委陳學聖也提到，啟赫爆發財務周轉不靈所導致的跳票，據他了解，法務部花費24億元興建的外役監也由該廠商承攬，同樣面臨跳票危機，並直言八德公共工程是不是都八字不合，去年墨田營造承包八德的親子館與公托中心也跳票，下包欲哭無淚，如今猶如墨田翻版。