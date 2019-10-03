公道三20餘拆遷戶 陳情先建後拆

2019-10-03 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹報導



新竹市議員林彥甫（左）昨陪同20餘名公道三拆遷戶到市府前陳情，訴請先建後拆。 記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

新竹市公道三新闢道路進入協議價購的階段，20餘拆遷戶昨天到市府陳情先建後拆，市府評估恐影響工程時程，將先發給每戶72萬元房屋租金補助，並且調高房屋重建補償，希望拆遷戶在10月7日前繳交同意書。

市府表示，公道三（竹光路延伸銜接至景觀大道）新闢道路工程，符合安置資格者，抽籤選配安置土地前須確認取得協議價購同意書及訂約，同意書繳交期限至7日止，28日辦理抽籤。

市議員林彥甫昨陪同20餘拆遷戶到市府陳情，高舉標語牌訴求先建後拆，爭取2年以上時間新建房舍後再拆遷，以免要搬2次家，且有租屋困擾，有的拆遷戶認為同意書繳交期限太短，揚言如果不先建後拆，將抗爭到底。

新竹市政府工務處土木工程科長葉時青（左）代表接收陳情，並向陳情的拆遷戶說明。記者黃瑞典／攝影 分享 facebook

工務處土木工程科長葉時青代表接受陳情並解釋，曾對先建後拆檢討分析，如由市府統一興建，建築設計恐無法滿足每個拆遷戶需求，若由拆遷戶自行興建，時程無法統一，勢必增加公道三推動的不確定性，為此市府修正公共工程拆遷補償自治條例獲市議會通過，提高全拆戶補助費用，發給每一門牌72萬元的房屋租金補助費。

另外，房屋重建單價比照台北市標準提高平均幅度超過3成，非合法建物補償比率也從50%提高至70%，保障拆遷戶權益。

葉時青表示，公道三拆遷戶有70餘戶約157名地主，已經收到68名地主的同意書，估計到7日止大約可收到137份同意書，將會持續地溝通，如果無法協議價購，後續會辦理用地徵收。