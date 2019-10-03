苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣府工商發展處舉辦「第三屆苗栗縣績優公寓大廈評選」，今舉行頒獎典禮，績優獎3名，獲冠軍的竹南首馥社區，連3年參加都獲績優獎，今年首度奪冠，竹南首馥總幹事古芋珊說，處理大廈事務，最常遇到住戶間修繕，同理心溝通，創造雙贏；另外，社區經營財務透明化，也獲住戶青睞。

今天頒獎典禮選在竹南首馥舉行並邀請竹南首馥總幹事古芋珊分享社區管理的運作，古芋珊說，社區有很多熱心志工，也有各式社團，包括讀書會，英語研習社，舞蹈社、音樂社，因為住戶有音樂老師，熱心抽空在每周選一個晚間安排鋼琴或小提琴教學等，另外也有環保志工社，由社區住戶負責資源回收整理，希望打造低碳社區。每月會與社區主委召開一次月例會，也透過LINE群組，與社區住戶、社區主委等橫向聯繫。

竹南首馥社區的住戶楊先生說，管理委員會的對於住戶的各項措施、規範，與財務運作，管委會的運作財務透明化。另外，門禁管理，電梯磁扣只能抵達住戶層、地下樓層與一樓，重視門禁安全管理。

苗縣府工商發展處長黃智群說，舉辦績優公寓大廈評選，加強公寓大廈社區自治管理，引導公寓大廈發揮社區管理組織執行運作。

工商發展處指出，今年有22個社區參賽，經過書件初審、學者專家實地考核、複審流程，選出3個績優獎及3個優良獎。「績優獎」，第一名由竹南首馥社區、第二名頭份美居詠森社區（首次參賽）、第三名為造橋御國華城社區；優良獎部分，則由頭份山豐遠見社區、頭份諾貝爾公寓大廈、苗栗頤和園社區。

黃智群說，獲獎6個社區均可獲智慧節電計畫補助汰換或購置節能電器獎金，節電計畫獎勵金以每處住宅總戶數計算，每戶最高補助2000元，每處集合式住宅補助費用不得超過汰換或購置總費用的60％為原則，其中竹南首馥為200多戶的社區，獲頒29萬，6社區共頒發71萬餘元。