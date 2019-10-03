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開直播被嗆斷手腳、槍殺爆頭 議員憂人身安全都告了

2019-10-03 20:00聯合報 記者張裕珍╱即時報導

國民黨籍桃園市議員詹江村近月頻開直播以「村長」名號闖出天下，在網路上擁有不少粉絲，但因政治理念不同，詹近來也在網路，不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍打爆他的頭等；詹說，網友涉及恐嚇言論都已提告，自己確實也很擔心真有網友動手，目前直播都非常小心翼翼，盡量選在議會等有守衛處所直播，保障人身安全。

詹江村說，自己不時會在臉書或YOUTUBE開直播，針對政治時事或市政議題分享，不過下方網友留言有時涉及恐嚇，已讓他心生畏懼，有網友留言「詹江村讓你過不了今年，直接到你服務處給你一槍，打爆你腦袋」、「詹江村斷你手腳跟砍一根甘蔗一樣」，留言驚悚。

詹江村表示，近2個月以來陸續針對恐嚇留言的網友提告，約有五、六件，至於針對辱罵誹謗部分，則陸續告了辱罵他「垃圾、雜碎」的館長陳之漢，還有臉書粉絲專頁台北惡棍涉嫌造假一份不起訴書，誣指他用人頭帳戶詐領助理費，由於臉書粉絲頁影響力大，他也一併提告留言謾罵的網友，總計告了288人。

「當然還是會擔心自己的人身安全！」詹表示，屏東先前有網路直播主遭斷手腳案，後又有連千毅直播之亂，殷鑑不遠，雖然網友恐嚇現僅只留言，他仍擔心恐嚇留言會成真，因此提告維護自己的人身安全，桃園警方有向他提出可申請隨扈，但自己已經婉拒，目前也有不少粉絲自告奮勇到他服務處，表示要護衛他的人身安全，自己直播也會格外小心。

詹江村不時會在開車途中直播，也有粉絲擔心他暴露行蹤，詹表示，影音直播通常都會

LAG好幾秒，且開車具移動性，自己也會特別注意安全，盡量找安全處所直播。

桃園警方指出，詹江村提告網友留言涉及辱罵、恐嚇，一件留言嗆說槍傷的案件，已經移送地檢署，其餘仍在積極偵辦，通知犯嫌到案中，也請網路影音平台提供相關資料。

國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍...
國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍打爆他的頭等。記者張裕珍／翻攝
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國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍...
國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍打爆他的頭等，詹說，目前直播都非常小心翼翼，都會選在議會等有守衛處所直播，保障人身安全。記者張裕珍／攝影
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國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍...
國民黨籍桃園市議員詹江村不時遭網友留言恐嚇或辱罵，有網友揚言要斷他手腳，還要開槍打爆他的頭等。圖／取自詹江村直播
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網路直播詹江村

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